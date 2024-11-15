Тисяча днів героїчного спротиву: Strichka запускає глобальну акцію на підтримку України

19 листопада 2024 року буде рівно тисяча днів з моменту повномасштабного вторгнення Росії. На честь незламного опору українців цифрова платформа Strichka вирішила провести масштабну акцію по всьому світові.

Акція Unbroken for 1000 days стартує 15 листопада і триватиме до 27 листопада 2024 року, передає 24 Канал.

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Нагадати світові про подвиг України

За словами співзасновника Strichka Дмитра Шоломка, мета акції у тому, аби подякувати країнам і людям, які продовжують допомагати Україні, показати біль і втрати, які приносить російська агресія, а також звернутися до світової спільноти із закликом посприяти українській перемозі над злом, яке зветься Росією.

Ми звертаємося до світу: допоможіть Україні завершити цю війну перемогою, бо тільки це – гарантія миру,

– підкреслив Шоломко.

Зверніть увагу! Strichka підготувала інфографіку про те, як пройшли 1000 днів повномасштабного вторгнення, яких втрат зазнала Україна, яку допомогу надали Україні інші держави та що потрібно, аби здобути перемогу.

Як відбуватиметься акція

Українські активісти за кордоном вийдуть на мітинги у своїх містах та запросять доєднатися громадян інших країн – тих, хто допомагав українцям весь цей час. Спеціально для акції команда Strichka зробила 1000 браслетів Unbroken for 1000 Days в кольорах українського прапора. Браслети роздаватимуть тим іноземцям, хто приєднається до мітингу чи ходи, або тим, хто будь-яким чином підтримував Україну.

Відомо, що організації українців в Німеччині, США, Естонії, Іспанії, Фінляндії, Італії, Перу та інших країнах, а також українська антарктична станція "Академік Вернадський" вже підтвердили свою участь.

Незламні 1000 днів: дивіться відео Strichka

Важливо! У застосунку Strichka можна приєднатися до всіх заходів акції, а також виконати прості завдання – "квести", які не передбачають участі в мітингах та які можна виконати онлайн. Дані про події (локація, час, контактні особи) – за посиланням.

Якщо ви представник спільноти українців за кордоном та хочете приєднатися до акції або взяти матеріали (памʼятні стрічки для тих, хто підтримував Україну, плакати та інфографіку), напишіть на partners@strichka.org.ua.