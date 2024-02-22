Хоче дійти до Києва і захопити Одесу: Медвєдєв знову відзначився скандальними заявами

Заступник голови Радбезу Росії Дмітрій Медведєв знову видав цинічні заяви стосовно війни в Україні. Соратник Путіна сказав, що для "досягнення цілей СВО" російській армії знову доведеться дійти до Києва.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Крім того, Медвєдєв сказав, що Одеса буцімто "зачекалася Росії", передає 24 Канал.

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Медведєв знову зібрався "захопити" Київ і Одесу

Під час робочої зустрічі Дмітрій Медведєв заявив, що розглядає Київ як "російське місто". Ба більше, він вважає, що російські війська повинні зупинитися саме на українській столиці.

Чи це буде Київ? Так, мабуть, це має бути й Київ. Якщо не зараз, то через якийсь час. За двома причинами: Київ – російське місто, і звідти йде загроза існуванню Російської Федерації,

– цинічно заявив він.

Заступник голови Радбезу Росії сказав, мовляв, саме з нашої столиці йде "інтернаціональна загроза", адже "Київ за своїм корінням хоч і російське місто, ним керує інтернаціональна бригада противників Росії, на чолі зі США".

Ба більше, Медведєв чомусь цинічно вирішив, що Одеса також є "російським містом".

"Одеса, повертайся додому. Ми зачекалися Одеси в Російській Федерації. Навіть через історію цього міста, того, які там люди живуть, якою мовою говорять − це наше російське місто", – цинічно заявив він.

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