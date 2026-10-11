Протидія російським БпЛА, удари по ворогу та розвиток ОПК: головні заяви міністра оборони Хмари

Очільник Міноборони України окреслив основні напрями розвитку оборони, над якими наразі ведеться робота. Євгеній Хмара розповів про посилення захисту неба, протидію російським повітряним цілям, а також розвиток далекобійного озброєння.

Про поточні пріоритети в обороні країни заявив міністр оборони України Євген Хмара на зустрічі із журналістами, передає 24 Канал.