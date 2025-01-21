Іран вже втягнутий у війну, – Зеленський про те, чи може Тегеран надати війська Росії

Володимир Зеленський вважає, що Іран вже втягнутий у війну, надаючи Росії дрони та ліцензії на їхнє виробництво.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ президента України на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

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"Іран вже втягнутий у війну"

Президент України заявив, що Іран втягнутий у війну, надаючи країні-агресорці дрони та ліцензії на їх виробництво.

Глобально, я вважаю, Іран вже втягнутий у цю війну, після того, як почалися удари по нашій цивільній інфраструктурі, по лікарнях, по школах іранськими далекобійними дронами і дали ліцензії на виробництво цих дронів на території Росії,

– сказав Зеленський.

Водночас наразі немає підстав вважати, що на фронті можуть з’явитися й іранські військові.

За словами Зеленського, поки що у договорі Росії та Ірану не знайшли пункту про те, що Путін може затягнути і іранських військових у цю війну.