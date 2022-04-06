Війна в Україні може затягнутися на роки, – генсек НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що війна Росії проти України може затягнутися на місяці чи навіть роки. В Альянсі констатують, що Путін не змінив своїх цілей щодо України.

Столтенберг: Ми повинні бути реалістами і розуміти, що це може тривати довго

Столтенберг сказав, що в НАТО не бачать жодних ознак, що президент РФ Володимир Путін відмовився від наміру контролювати всю Україну.

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Генсек НАТО також зазначив, що Путін не відкинув ідею переписати чинний міжнародний порядок. Через це, за словами Столтенберга, потрібно бути готовим, що війна в Україні триватиме довго.

Ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін змінив своє прагнення контролювати всю Україну, а також переписати міжнародний порядок, тому ми повинні бути готові до довгострокової перспективи. Ми повинні бути реалістами і розуміти, що це може тривати довго, багато місяців або навіть роки,

– заявив генсек.

Також Столтенберг розповів про поставки зброї України. Як відомо. 6 – 7 квітня відбувається зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, на якій обговорять посилення підтримки України.

Генсек Альянсу сказав, що те, що роблять союзники, має велике значення. Столтенберг натякнув на важкі системи озброєння.

"Я не буду вдаватися в усі подробиці того, яке саме озброєння надають союзники, але я можу сказати, що в цілому те, що роблять союзники, має велике значення, включаючи деякі більш важкі системи в поєднанні з більш легкими системами", – резюмував Столтенберг.

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