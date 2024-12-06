У МЗС занепокоєні, що Росія може захопити природні ресурси, які посилять КНДР та Іран

Україна занепокоєна, що подальший наступ російських військ може призвести до захоплення критично важливих природних ресурсів. Це посилить не лише Росію, але й авторитарні режими в Північній Кореї та Ірані.

Москва веде війну з колоніальними мотивами, зазначають у МЗС. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна, що отримали коментар речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого.

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Чому у МЗС стурбовані можливим захопленням родовищ стратегічних ресурсів

Російську агресивну війну в Україні можна цілком назвати колоніальною, вважають у МЗС.

Про ресурси. Це дуже важлива тема, тому що російська війна по суті є колоніальною. Росія намагається не тільки знищити Україну як націю та як державу, а й захопити її природні ресурси. Це дуже колоніальний підхід,

– наголосив Тихий.

За словами речника, Україна особливо стурбована тим, що у разі подальшого просування російських військ у їхнє розпорядження можуть потрапити стратегічно важливі ресурси, зокрема уран і титан.

Це створює пряму загрозу інтересам США у регіонах Близького Сходу та Тихоокеанського басейну. Росія може передати своїм союзникам ці ресурси, зокрема КНДР та Ірану.