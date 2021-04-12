Війна в Україні не отримає підтримки в Росії, – Гозман про імовірний напад Путіна

Люди в Росії продовжують вірити в розповіді пропагандистів щодо України, але це вже не викликає жодних емоцій. Тому росіяни більше не хочуть брати участь у війні на Донбасі.

Російська пропаганда зробила так, що ставлення до України серед населення значно погіршилось. Але це перестало зачіпати людей. Таку думку висловив російський опозиційний політик Леонід Гозман.

Читайте також Єдиним порятунком для Росії є нафтогазове знеболювальне, – Казарін

За його словами, в Росії не повторяться події 2014 року. Тоді всі росіяни масово раділи окупації Криму.

Війна не отримає підтримки в Росії. Нічого схожого до "кримської радості" не буде. І якщо Путін на це розраховує, то він прорахується,

– відзначив політик.

Він розповів, що на тлі загострення ситуації біля кордонів України всередині Росії ситуація – жахлива.

"Я не пам'ятаю такої воєнної істерії, такого нагітання пристрастей, смакування майбутньої війни, розповідей про ядерні вибухи. Вся наша безвідповідальна сволота на каналах розповідає, як ми зараз роздовбаємо Україну і всіх загонимо під плінтуси", – підкреслив Леонід Гозман.

Російський пропагандист Володимир Соловйов запропонував влаштувати ядерний вибух . Мовляв, тільки це може зупинити війська НАТО, які прийдуть на Донбас.

Опозиціонер наголосив, що такої серйозної ситуації ще не було. І ніколи Росія не підштовхувала до кордонів України таких військ. Відтак він закликав українське військове керівництво бути максимально обережними.

Стримати Кремль від чергової атаки на Україну може тільки ціна, – Гозман

Леонід Гозман вважає, що Росію від чергового нападу на Україну може стримати тільки ціна. Вона йде з двох боків:

міжнародні санкції. Якщо міжнародна спільнота готова щось робити, це може отверезити керівництво Росії;

якщо у Кремлі вважатимуть, що Україна буде чинити ефективний опір, під час якого будуть великі людські втрати з боку Росії.

Єдине, на що Путін не може піти всередині Росії, втрати росіян. Якщо в будинку його електорату сини і внуки повертатимуться в трунах, то цей електорат пошле його далеко,

– пояснив політик.

І додав, якщо Путін вважатиме, що українська армія сильна і готова воювати, він не піде в наступ.

Леонід Гозман оцінив імовірний наступ Росії на Україну: відео



Росія розташувала війська біля кордону з Україною / Інфографіка 24 каналу