Москва навмисно нав'язувала нам пацифізм: які були ознаки того, що війна обов'язково буде

На жаль, Україна неправильно почали будувати свою державу ще в 1991 році. Уже тоді Росія почала вести проти нас інформаційну війну та нав'язувати нам політику пацифізму.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник розповів 24 Каналу, що Україна могла б убезпечитися від цієї війни, якби ще в 90-х почала будувати правильний воєнний устрій. Тож, Кремль ще до 2014 року планував війну в Україні.

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Як Україна могла убезпечитися від війни

Черник зазначив, що Росія ще в 90-х почала нав'язувати нам ілюзію пацифізму. Було тверде переконання, що війни, а тим паче на Європейському континенті, ніколи більше не буде. Однак людська природа така, що насилля – в нашій крові.

Ще одне, що, на мій погляд, нас системно згубило – це так звана політика багатовекторності. Усі народи, особливо ті, які відчули, що таке московський "чобіт", після того, як розпався Радянський союз, після того, як зруйнувалась Організація Варшавського договору, сконцентрувалися на одній правильній зрозумілій позиції,

– зауважив військовий експерт.

За його словами, це інтеграція в НАТО, в Західний світ. Країни Балтії, наші західні сусіди обрали правильний шлях. Важко сказати напевне, що було б, аби й ми тоді почали свою інтеграцію в НАТО. Утім навряд Росія напала б на країну з такою вибудованою системою оборони.

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Хто винен у війні

Полковник запасу ЗСУ наголосив, що не можна шукати одного винного в тій ситуації, що склалася. Звісно, це й Росія, й Україна, й Захід, який не прийняв Україну в НАТО у 2008 році. Путін ще в 2005 році дав чіткий сигнал своїх майбутніх дій.

"Він сказав, що розпад Радянського союзу – це геополітична катастрофа ХХ століття. До того ж він це сказав на Мюнхенській безпековій конференції. Щобільше, навіть Білл Клінтон зізнався, що коли він розмовляв з Путіним, то Путін прямо сказав – я не зв'язаний ніякими Будапештськими меморандумами", – підкреслив Черник.

Він додав, що за висловом одного російського історика: "Історія нічого нікого не вчить, але вона жорстоко карає за незасвоєні уроки". Україна неправильно будувала свою державність на початку ХХ століття. Зараз кров'ю українців ми маємо унікальний шанс це нарешті зробити, і буде катастрофою не скористатися ним.

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