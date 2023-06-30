Окупанти атакували Запоріжжя та Миколаївщину: хронологія 492 дня війни

Повномасштабна війна, яку розв'язала Росія, триває вже понад 16 місяців. ЗСУ продовжують контрнаступ для деокупації всіх наших територій. Російські терористи вночі знову атакували Україну.

Про головні новини 30 червня, ситуацію на фронті, успіхи українських захисників та воєнні злочини російських терористів інформує 24 Канал.

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Відбій тривоги по областях.Голова ОВА зазначив, що минулося без жертв. Загорілися 20 квадратних метрів трави та дах житлового будинку. Пожежу вже загасили.Віталій Кім зауважив, що над Миколаєвом збили повітряну ціль ворога. Уламки впали на території міста. спалахнула пожежа.На Миколаївщині відбій тривоги.Повторні вибухи.ЗМІ пишуть про вибухи у Запоріжжі.У Повітряних силах повідомили, що на Запоріжжі обстріл балістики.У Повітряних силах наголосили: "Миколаїв! Залишайтеся в укритті! Атака "Шахедів" триває!".Кім зазначив, що спостерігається один об'єкт над областю.На Миколаївщині оголосили тривогу.Віталій Кім повідомив, що летять дрони у напрямку Миколаєва / Одеси / Херсона.Напередодні, 29 червня, до України прибув Майк Пенс, що балотується в президенти США. Політик відвідав Бучу, Ірпінь та Мощун, а ще зустрівся з Володимиром Зеленським. Обговорили оборону, взаємодію між українцями й американцями, безпекову співпрацю, важливість рішучості та визначеності партнерів щодо майбутнього членства України в НАТО.