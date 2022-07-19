З району Золотарівки окупанти намагаються просунутися у бік Донеччини, – Гайдай

Збройні Сили України продовжують героїчно тримати оборону на невеликій частині Луганської області. Минулої доби, 18 липня, окупанти намагались одночасно штурмувати одразу на чотирьох напрямках.

Переслідуючи свою основну мету, а саме окупацію всього Донбасу, з району Золотарівки росіяни намагались просунутись у бік Донеччини. Про це розповів очільник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай у ранковому зведенні щодо ситуації у регіоні.

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Що відбувалось на Луганщині 18 липня

Сергій Гайдай повідомив, що невелику частину території Луганської області, де Збройні Сили України тримають оборону, росіяни минулої доби продовжили масово обстрілювати за допомогою авіації та артилерії, а також завдавали ракетних ударів.

По населених пунктах на межі Донецької та Луганської областей ворог чотири рази вгатив ракетами, а також двічі – з авіації. Крім того, одинадцять разів помешкання мирних українців окупанти обстріляли з артилерії.

Наслідки обстрілів росіянами Луганщини / Фото телеграм Сергія Гайдая

Протягом дня росіяни намагались одночасно вести штурмові дії одразу за чотирма напрямками на Луганщині. Верхньокам'янське противник атакував одразу з двох боків – з нафтопереробного заводу та району Золотарівки.

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Звідти ж окупанти мали намір просунутися у бік Донецької області. Верхньокам'янське разом з тим зазнало авіаційного удару ворога. Крім того, покращити своє становище росіяни намагались поблизу Білогорівки.

Багато де наступ (окупантів – 24 канал) вдалося призупинити, подекуди бойові дії тривають,

– зауважив Сергій Гайдай.

До слова, очільник Луганської ОВА також додав, що майже безперервно область та населені пункти Донеччини, що межують з Луганщиною, окупанти обстрілюють зі ствольної та реактивної артилерії. Тим часом у так званій "лнр" ворог почав мобілізовувати навіть ув'язнених, оскільки дуже потребує людського ресурсу для продовження своїх загарбницьких дій на Донбасі.

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