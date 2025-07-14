Окупанти у літньому наступі роблять акцент на дві ділянки: у ЗСУ розкрили плани ворога
- Російські війська посилюють наступальні дії на сході України, зосереджуючи зусилля на ділянках поблизу Костянтинівки та на межі з Дніпропетровською областю.
- Найбільш активні спроби прориву фіксуються на Покровському напрямку та Новопавлівському напрямку, що є основними напрямками наступу.
- Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов зазначив, що загалом російський тиск відчутний уздовж усієї лінії фронту.
Російські війська посилюють наступальні дії на сході України. Основний ворог спрямовуєна ділянках поблизу Костянтинівки та на межі з Дніпропетровською областю.
Це пік російської літньої кампанії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника об’єднаного стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі "Еспресо".
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На яких напрямках зосередився ворог?
За його словами, найбільш активні спроби прориву фіксуються на Покровському напрямку – у східній частині, ближче до Костянтинівки, а також із боку Новопавлівського напрямку.
"Пік так званої російської літньої кампанії приходиться на Покровський і Новопавлівський напрямки, хоча на і на Лиманському вчора, 13 липня, було достатньо інтенсивно. Бачимо тиск ворога по всій лінії фронту. Але противник робить певні акценти саме на два наступи. Перший – на сході Покровського напрямку ближче до Костянтинівки. Другий – наступ з Новопавлівського напрямку до кордонів Дніпропетровської області. Це два основні напрямки наступу росіян в нашій зоні відповідальності", – прокоментував речник ОСУВ "Хортиця".
Він підкреслив, що загалом російський тиск відчутний уздовж усієї лінії фронту, не лише у зоні відповідальності "Хортиці".