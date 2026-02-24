Укр Рус
24 Канал Новини України Росія хоче розвинути наступи для захоплення чотирьох міст: Паліса оцінив плани ворога
24 лютого, 21:57
2
Оновлено - 21:58, 24 лютого

Росія хоче розвинути наступи для захоплення чотирьох міст: Паліса оцінив плани ворога

Дарія Черниш
Основні тези
  • Росія планує наступи для захоплення населених пунктів на Донеччині, Запоріжжі та Дніпропетровщині, а також створення буферної зони на Сумщині та Харківщині.
  • За словами Паліси, реалізація цих планів малоймовірна в найближчі пів року.

Російські війська не полишають намірів захопити низку областей в Україні. Йдеться про плани ворога на Донеччину та можливе посилення тиску на південні регіони.

Про таке в інтерв'ю "Ми-Україна" розповів заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса.

Дивіться також Готують кругову оборону: у ЗСУ розповіли, наскільки Одеса готова до оборони та боїв на суші

Які плани Росії на найближчі місяці?

За оцінкою Паліси, наразі серед головних цілей противника – просування до адміністративних кордонів Донеччини. Російська армія прагне вийти на них до кінця березня – початку квітня 2026 року.

Ворог не полишає наміру просунутись у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Крім того, за даними ОП, Росія прагне створити буферну зону вздовж кордону на Сумщині та Харківщині.

У разі можливого успіху до кінця року противник нібито може спробувати розширити наступ або створити для нього умови для захоплення Запоріжжя, Херсона, Миколаєва та в подальшому Одеси, додав Паліса.

Я не бачу станом на зараз можливості реалізації цих планів у противника в найближчих пів року,
– наголосив заступник керівника ОП.

Яка ситуація на фронті?

  • Президент Зеленський заявив CNN, що готовий розглянути замороження війни по нинішній лінії фронту. Проте він наголосив, що вимога Росії вивести українські війська подекуди є неприйнятною.

  • Крім того, за словами лідера України, Сили оборони звільнили 300 квадратних кілометрів окупованих територій. Про це росіяни нібито бояться доповідати своєму вищому командуванню.

  • Загалом минулого тижня найбільше боєзіткнень було біля Покровська та Гуляйполя. Російська армія намагається просунутись до Слов'янська, тоді як Сили оборони контратакують на Дніпропетровщині.