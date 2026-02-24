Росія хоче розвинути наступи для захоплення чотирьох міст: Паліса оцінив плани ворога

Російські війська не полишають намірів захопити низку областей в Україні. Йдеться про плани ворога на Донеччину та можливе посилення тиску на південні регіони.

Про таке в інтерв'ю "Ми-Україна" розповів заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса.

Які плани Росії на найближчі місяці?

За оцінкою Паліси, наразі серед головних цілей противника – просування до адміністративних кордонів Донеччини. Російська армія прагне вийти на них до кінця березня – початку квітня 2026 року.

Ворог не полишає наміру просунутись у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Крім того, за даними ОП, Росія прагне створити буферну зону вздовж кордону на Сумщині та Харківщині.

У разі можливого успіху до кінця року противник нібито може спробувати розширити наступ або створити для нього умови для захоплення Запоріжжя, Херсона, Миколаєва та в подальшому Одеси, додав Паліса.

Я не бачу станом на зараз можливості реалізації цих планів у противника в найближчих пів року,

– наголосив заступник керівника ОП.

Яка ситуація на фронті?