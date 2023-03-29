Росіяни близькі до важливих позицій у Бахмуті: зведення з фронту від Романа Світана

Російські військові, ймовірно, зайшли в промзону на півночі Бахмута, а з півдня підійшли до центрального ринку. Втім, в обороні міста передовсім важливою є не оборона його центру, а конкретних рубежів.

Про це в щоденному фронтовому зведенні для 24 Каналу за 29 березня розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан. Наразі ці рубежі під контролем українського війська.

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Росіяни на важливих позиціях у Бахмуті

Одним з таких важливих рубежів є траса на Іванівське, яка в місті переходить у ключові вулиці Бахмута. Натомість зі сходу таким важливим рубежем є річка Бахмутка, а з півночі – промислова зона міста.

Погіршилася ситуація – це однозначно. При цьому погіршилася не з заходом на Завод кольорових металів, туди вони зайшли ще місяць тому. Ми їх звідти постійно вибиваємо,

– розповідає Роман Світан.

Натомість на півдні росіяни вже перетнули річку Бахмутку й притискають українські війська до шосе. За словами співрозмовника, саме шосе є одним з крайніх рубежів оборони для схвалення рішення про відхід військ.

"Оце шосе – ключовий рубіж оборони. Його ми однозначно будемо втримувати. Поки що їм далеко до нього, але сам рух такий небезпечний", – пояснив полковник ЗСУ в запасі.

На його думку, тут командування може прийняти одне з варіантів рішень:

відсікти російські війська від цього рубежу,

закріплення на трасі як рубежі оборони та подальше його втримування.

Найважливіше в цій ситуації – оперативне схвалення рішення. Особливо після того, як росіяни підтягли туди додаткові десантні війська й збільшили частоту застосування авіації.

Зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео

Ключ до оборони Бахмута

Співрозмовник зауважив, що на Бахмутській ділянці фронту росіяни основний тиск зосереджують у напрямку Хромового. Це невелике село є важливим, як для української армії, так і для російської.

Це такий ключ до постачання нашого бахмутського гарнізону. Проте Хромове розташоване на підвищенні, тож зручно його обороняти. І саме на Хромове вони кинули максимально сил і засобів,

– заявив Роман Світан.

Він відзначає найкритичнішими моментами те, щоб не підпускати росіян з півночі до Хромового й з півдня до траси на Іванівське. Натомість у самому Бахмуті лінія фронту може дещо змінюватися.

"Адже поки ця горловина (між Хромовим та Іванівським – 24 Канал) вільна, жодних проблем для нашого просування немає. А втримувати будемо рівно стільки, скільки буде потрібно", – акцентує полковник ЗСУ в запасі.

Ситуація довкола Бахмута / Скриншот DeepStateMAP