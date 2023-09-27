Коли Україна отримає F-16, пожежа біля аеродрому "Чкаловський" в Росії: хронологія 581 дня війни
Кремль не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ активно протистоять ворогу. Наші військові з усіх сил визволяють окуповані території.
Яка ситуація на полі бою та в дипломатії 27 вересня 2023 року на 581 день повномасштабної війни, яку почала Росія проти України – читайте на сайті 24 Каналу.
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Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що росіяни укріплюють місто та прилеглі до нього містечка. Зокрема, окупанти будують додаткові фортифікаційні споруди під Маріуполем, проте самому місті їх немає. Ба більше, вороги також добудовують кілька мостів через річку Кальчик та річку Кальміус. Андрющенко відзначив безглуздя росіян, які частину річки просто засипали шлаком, навіть по дну протягнули колючий дріт. Окрім того, вони замінували мости, по яких їздять цивільні автівки. Біля Москви виникла потужна пожежа в районі військового аеродрому росіян "Чкаловський". Пожежа виникла у місті Щелково. Офіційна російська влада не коментувала причини загоряння. Міністерка оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен розповіла, що передача Україні винищувачів Ф-16 залежить від різних факторів. Зокрема, від часу навчання наших пілотів. За її словами, фактичне постачання літаків Україні почнеться десь наступного року. Окрім того, Нідерланди працюють над створенням навчального центру наших пілотів у Румунії.
Росіяни безглуздо укріплюють Маріуполь
Пожежа біля військового аеродрому "Чкаловський"
Коли в Україні будуть F-16
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що росіяни укріплюють місто та прилеглі до нього містечка. Зокрема, окупанти будують додаткові фортифікаційні споруди під Маріуполем, проте самому місті їх немає. Ба більше, вороги також добудовують кілька мостів через річку Кальчик та річку Кальміус.
Андрющенко відзначив безглуздя росіян, які частину річки просто засипали шлаком, навіть по дну протягнули колючий дріт. Окрім того, вони замінували мости, по яких їздять цивільні автівки.
Біля Москви виникла потужна пожежа в районі військового аеродрому росіян "Чкаловський". Пожежа виникла у місті Щелково. Офіційна російська влада не коментувала причини загоряння.
Міністерка оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен розповіла, що передача Україні винищувачів Ф-16 залежить від різних факторів. Зокрема, від часу навчання наших пілотів.
За її словами, фактичне постачання літаків Україні почнеться десь наступного року. Окрім того, Нідерланди працюють над створенням навчального центру наших пілотів у Румунії.