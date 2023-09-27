Коли Україна отримає F-16, пожежа біля аеродрому "Чкаловський" в Росії: хронологія 581 дня війни

Кремль не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ активно протистоять ворогу. Наші військові з усіх сил визволяють окуповані території.

Яка ситуація на полі бою та в дипломатії 27 вересня 2023 року на 581 день повномасштабної війни, яку почала Росія проти України – читайте на сайті 24 Каналу.

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