Паліса відреагував на загрозу наступу Росії: ворог дійсно готується

Останніми місяцями з'являється інформація про підготовку росіян до нових наступальних дій, можливо навесні або на початку літа. Паліса зазначив, що хоч такі ознаки є, Росія не має можливостей для значних маневрів.

Цими діями Росія радше намагається показати Трампу, що її потенціал ще не вичерпано. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заступника керівника Офісу Президента України Павла Палісу.

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Росіяни готові активізувати зусилля на певних напрямках

Паліса підтвердив ознаки, що росіяни справді готують на активізації на кількох напрямках. Втім, у ворога навряд чи достатньо ресурсів, щоб досягти якихось суттєвих успіхів, зазначає він.

Цього року російська армія планує наростити своє угруповання на 150 тисяч осіб – це еквівалент приблизно 15 мотострілецьких дивізій. Їхнє формування триває.

У цьому контексті важливо розуміти, що усі ці сили ввести у бій одночасно неможливо. Ворог намагатиметься тиснути там, де це можливо.

"Це відбувається на тлі триваючих консультацій щодо припинення вогню. Не секрет, що ці перемовини для росіян зараз не становлять великого інтересу – окрім, можливо, питань, пов’язаних із морським напрямком, де режим припинення вогню для них більш актуальний. Щодо повітряного чи наземного – очевидно, що вони продовжують поступово просуватися, намагаючись продавити окремі ділянки фронту", – зазначив Паліса.

Паліса пояснює, що метою росіян на цьому етапі є продемонструвати світові, зокрема Трампу, що вони досягають певних успіхів на фронті, навіть якщо це дається їм великою ціною.