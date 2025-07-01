Мир є болісним благанням тих, кого катує війна, – Папа Лев XIV звернувся до прочан з України
- Папа Лев XIV під час звернення закликав молитися за мир і наголосив на необхідності діалогу замість насильства.
- Він окремо привітав паломників з України та висловив співчуття родинам загиблих під час повені в Техасі.
Папа Римський під час звернення до паломників після недільної молитви 6 липня на площі Святого Петра окремо привітав прочан з України. Лев XIV нагадав про повномасштабну війну, яку розпочала Росія та наголосив на потребі якнайшвидше встановити мир.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Vatican News.
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Що сказав Лев XIV прочанам з України
Папа Римський закликав вірян молитися за мир, щоб Господь надихнув уми правителів віддавати перевагу діалогові замість насильства.
Дорогі, мир є прагненням усіх народів і болісним благанням тих, кого катує війна. Просімо Господа, щоб він торкнувся сердець і надихнув розуми правителів, щоб вони замінили насильство зброї шуканням діалогу,
– сказав Лев XIV.
На початку своєї промови Папа Римський привітав прочан, звернувшись до них зі словами:
"Сердечно вітаю вас усіх, вірних Риму та паломників з Італії та різних країн. У велику спеку цього періоду ваша подорож до Святих Дверей є ще більш сміливою та гідною подиву!"
Згодом він окремо звернувся до кількох груп паломників, зокрема й до греко-католиків з України – їхня присутність була зустрінута гучними оплесками.
Окрім цього, Папа висловив співчуття родинам загиблих під час повені в Техасі.