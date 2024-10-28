"Молімося за мир в Україні": Папа Римський закликав дотримуватися міжнародного права у війні

Папа Римський виступив із закликом до світу дотримуватися міжнародного гуманітарного права у збройних конфліктах. Франциск також сказав молитися за мир, особливо в Україні.

Про це повідомляє Vatican News. Свій заклик понтифік зробив після зачитування молитви "Ангел Господній".

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Що сказав Папа Римський у промові про мир

Франциск закликав вірян надалі молитися за мир, особливо в Україні, Палестині, Ізраїлі, Лівані. Також понтифік просить молитися за припинення ескалації та за те, щоб на першому місці була пошана до людського життя, яке є священним.

Перші жертви там (у війнах – 24 Канал) – серед цивільного населення: ми бачимо це щодня. Надто багато невинних жертв! Ми щодня бачимо кадри замордованих дітей! Надто багато дітей! Молімося за мир,

– наголосив Папа Римський.

Франциск також згадав, що 28 жовтня в Женеві розпочнеться конференція, організована Міжнародним Червоним Хрестом і Червоним Півмісяцем, присвячена 75-й річниці Женевських конвенцій.

"Нехай же ця подія зможе пробудити сумління, щоб під час збройних конфліктів поважалися життя та гідність людей та народів, а також непорушність цивільних структур та місць культу згідно з міжнародним гуманітарним правом. Сумно бачити, як під час війни подекуди руйнуються лікарні та школи", – підкреслив понтифік.

Окрім того, Папа висловив свою підтримку ініціативам, спрямованим на розвиток міжрелігійного діалогу, засудивши при цьому нещодавнє вбивство священника в Мексиці.