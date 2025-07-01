Партизани знищили вежу зв'язку, що обслуговує Приокський завод кольорових металів

Партизани знищили вежу з'язку у Рязанській області. Вона обслуговує Приоркський завод кольорових металів.

Цей завод виплавляє золоті зливки, які режим Путіна використовує як універсальну валюту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на рух опору "Свобода Росії".

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Що відомо про партизанську операцію у Рязанській області?

У Рязанській області партизани знищили вежу зв'язку, яка обслуговує Приоркський завод кольорових металів. Цей завод виплавляє золоті зливки, що є важливим ресурсом воєнної машини Путіна.

Незважаючи на посилений режим спостереження за інфраструктурою заводу, сили Опору роблять все, щоб подібні об'єкти зазнавали "незручностей" у роботі – як усередині, так і зовні,

– кажуть у "Свобода Росії".

Золото є валютою російського режиму, яку можна конвертувати у ресурси для ведення війни або у особисті меркантильні забаганки диктатора.

У Рязанській області знищено вежу зв'язку: дивіться відео