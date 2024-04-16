Потреба невідкладна: в Пентагоні назвали озброєння, яке терміново необхідне Україні

Міноборони США заявило про невідкладну потребу в забезпеченні України озброєнням. Також у Пентагоні закликали Палату представників ухвалити законопроєкт із підтримкою нашої держави.

Відповідну заяву в понеділок зробив речник Пентагону генерал Патрік Райдер у відповідь на запитання, як у США оцінюють запаси ППО, що залишилися в Україні.

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Потреба України в ППО є невідкладною

У Пентагоні наголосили на невідкладній потребі в забезпеченні України можливостями протиповітряної оборони.

Я не вдаватимуся в конкретні часові терміни, крім того, щоби сказати, що ми маємо просто терміново надати їм такі можливості,

– підкреслив Райдер.

У цьому контексті речник наголосив на необхідності конкретних зусиль з боку США.

"Передусім, нам потрібно, щоби Конгрес ухвалив законопроєкт із додатковим фінансуванням", – зауважив генерал.

За словами Райдера, США продовжать тісні консультації з Україною, а також союзниками й партнерами щодо забезпечення Сил оборони підтримкою.

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