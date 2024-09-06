Війна в Україні завершиться переговорами, – Остін

Ллойд Остін зазначив, що війна в Україні зрештою завершиться переговорним процесом. Однак коли це станеться, наразі важко спланувати.

Про це глава Пентагону розповів під час пресконференції за підсумками засідання "Рамштайн", передає 24 Канал.

До теми План перемоги від України: Остін відповів, чи обговорювали його на "Рамштайні"

Що сказав Остін про можливі перемовини

Глава Пентагону повідомив, що зустрічався з Президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити різні теми. Однак він уточнив, що розмова не стосувалася конкретно плану перемоги, який президент Зеленський, як очікується, представить президенту США Джо Байдену та іншим світовим лідерам.

Водночас Ллойд Остін наголосив, що війна в Україні має зрештою закінчитися перемовинами.

Я думаю, що зрештою цей конфлікт буде врегульований за столом переговорів. Однак коли цей момент настане, важко передбачити,

– сказав він.

Остін також підкреслив, що шлях до остаточної перемоги залежить від її визначення.

"Україна зосереджена на захисті власної суверенної території, і ми продовжимо робити все для того, щоби допомогти їм це зробити", – зауважив міністр оборони США.

До слова, Ллойд Остін також пояснив, чому США не дають дозвіл Україні на удари вглиб території Росії західною зброєю. Глава Пентагону заявив, що Україна має свої засоби для ураження цілей, які перебувають поза межами досяжності ракет ATACMS і Storm Shadow.