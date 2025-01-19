Україна, попри війну, сучасніша у певних сферах, аніж деякі країни Європи, – Пісторіус

Україна у певних сферах є сучаснішою, аніж деякі європейські країни. Це стосується передусім оборонного сектору.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса в інтерв'ю виданню Süddeutsche Zeitung.

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У яких сферах Україна є сучаснішою, ніж деякі країни Європи

Борис Пісторіус зазначив, що Україна наразі веде потужну оборонну боротьбу. Але водночас їй вдається бути сучаснішою в деяких сферах, ніж деякі країни Європи.

Зокрема, німецький міністр зауважив, що багато державних пільг можна подати в цифровому вигляді через застосунок. Окрім того, за словами Пісторіуса, Україна "дуже інноваційна" в оборонному секторі, а саме в розробленні та виробництві дронів.

Що Пісторіус сказав про миротворчу місію в Україні

Глава Міноборони Німеччини знову підкреслив, що Німеччина готова обговорити участь у миротворчій місії на території України. Однак це станеться, "коли настане час".

Ми є найбільшим партнером НАТО в Європі. Очевидно, що нам доведеться відігравати роль і брати на себе відповідальність,

– сказав Пісторіус.

Очільник Міністерства оборони Німеччини також наголосив на критичній важливості створення безпекових рамок для України, які б стримували майбутню російську агресію. Він наголосив на важливості збереження конфіденційності щодо проблем і стратегій України, щоб запобігти отриманню Владіміром Путіним інформації, яка могла б вплинути на його тактику ведення переговорів.