Росіяни на Півдні зосередили близько 200 тисяч військових, – Сили оборони Півдня

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Півдні. Наразі нашим військовими на цій ділянці фронту протистоїть майже 200 тисяч російських солдатів.

Про це в етері телемаратону заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин. Він наголосив, що ця кількість також містить і росіян на території анексованого Криму, передає 24 Канал.

До теми Не складні, а пекельні бої: де найважча ситуація на фронті

Як росіяни намагаються наступати на Півдні

Владислав Волошин наголосив, що на кожному з напрямків на Півдні ворог розподіляє свої сили відповідно до того, де нарощує свої зусилля, а також де тримає оборону.

Він розподіляє ці сили на кожному відтинку лінії бойового зіткнення згідно зі своїми планами. Наразі ворог не створив, як повідомляє наша розвідка, ударну групу для ведення наступальних дій,

– зазначив речник Сил оборони Півдня.

Водночас він підкреслив, що на декількох відтинках бойового зіткнення противник готує ведення штурмових дій малими силами піхоти, штурмовими групами у складі відділення до 10 осіб.

"Крім того, ворог на деяких відтинках також збирає броньовану техніку для підтримки цих штурмових груп, і зокрема у напрямку Левадного. Там ворог також буде посилювати свої штурмові дії шляхом залучення бойової техніки та, можливо, танків", – розповів Волошин.

До слова, ГУР МО також повідомляло, що Росія формує штурмові групи з ув'язнених та хворих на гепатити "В" і "С". Цих росіян планують відправити на штурми у Донецьку та Луганську області.