"Знищуватиму всю інфраструктуру": FT розкрило плани Путіна та тривогу в Європі

Російський диктатор Володимир Путін відкидає прийнятні умови миру, розраховуючи виснажити Україну зимовими ударами по критичній інфраструктурі. У Європі побоюються, що адміністрація США піде на домовленості з Кремлем за рахунок союзників.

Як пише Financial Times із посиланням на поінформовані джерела, занепокоєння європейських лідерів викликала зустріч у Білому домі Дональда Трампа з Кирилом Дмитрієвим, який представляє російську сторону на переговорах.

Побоювання європейських столиць щодо поступок Кремлю

Американський лідер після цих перемовин заявив про підготовку масштабної угоди, що стосуватиметься усієї Європи. Спецпредставник президент США Джаред Кушнер пізніше уточнив, що Вашингтон прагне виробити механізми захисту безпекових інтересів усіх сторін та вибудувати довгострокову систему стабільності.

В Євросоюзі подібні ініціативи сприйняли із застереженням через ризик перегляду чинного безпекового порядку. Європейські посадовці вважають, що Москва прагне скористатися переговорним процесом для обмеження суверенітету сусідніх країн, які входять до НАТО.

Один із європейських чиновників схарактеризувати публічні заяви Кушнера як цілковиту несподіванку. Дипломат наголосив, що дискусії про стратегічне майбутнє безпеки в Європі не повинні перетинатися із переговорами про завершенням російської агресії проти України.

Скептичні настрої панують і навколо запланованої на листопад тристоронньої зустрічі делегацій України, Росії та США в Абу-Дабі. Співрозмовники видання сумніваються у перспективах реального припинення вогню, оскільки Москва прагне виснажити Україну масованими зимовими атаками на енергетику.

Енергетичний шантаж

Європейські дипломати зазначають, що російська сторона навмисно переносить фокус уваги на тему безпекових гарантій, затягуючи бойові дії. Удари по цивільних об'єктах України Кремль розцінює як відповідь на літні атаки по російських нафтопереробних заводах і складах.

Я знищуватиму всю вашу інфраструктуру, доки ви не погодитеся. До наступного року в Україні не залишиться жодної інфраструктури. Усі мости, порти, залізниці, енергетична інфраструктура, електростанції… будуть зруйновані,

– описав позицію Володимира Путіна анонімний співрозмовник видання.

За даними джерел, російське керівництво планує маніпулювати темою західних гарантій безпеки для Києва, висуваючи вимоги щодо додаткових територіальних поступок за межами Донбасу.