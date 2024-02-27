Вибухи в Полтаві, створення коаліції для надання Україні ракет: хронологія 734 дня війни
Цієї ночі окупанти вкотре атакували нашу державу. Окрім того, агресор продовжує спроби наступу для захоплення наших територій. Сили оборони дають потужну відсіч ворогу.
Яка ситуація на полі бою, кордоні, про наслідки російських атак, боротьбу українців на фронті, в тилу й на дипломатичному рівні, головні новини 27 лютого – пише 24 Канал.
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Губернатор Брянської області Росії поскардився на "атаку дронів". За даними росЗМІ, безпілотники зафіксували над Клинцовським районом. Пропагандисти заявили про нібито роботу ППО. Іван Федоров повідомив, що протягом доби окупанти завдали 259 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Двоє чоловіків 69 та 84 років зазнали поранення внаслідок ворожого артилерійського обстрілу по Приморському. Лікарі надають їм необхідну допомогу. Надійшло 20 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Глава МЗС України звернувся до громадян України, які виїхали за кордон під час війни. Ми розуміємо, що деякі люди не можуть мати такого вибору через стан здоров'я чи інші особисті обставини. Але тих, хто має вибір, ми запрошуємо повернутися і допомогти Україні боротися і вижити своїм безпосереднім особистим внеском, Президент Франції Еммануель Макрон не виключає можливості введення військ НАТО в Україну. Водночас він наголошує на відсутності консенсусу щодо цього. Аналітики пишуть, що Росія повернула собі стратегічну ініціативу на фронті. Тож нібито може наступати, де і коли захоче. "Українські війська можуть позбавити Росію цих можливостей, якщо вони матимуть достатньо засобів, щоб кинути виклик російській ініціативі та проводити власні наступальні операції у 2024 році", – зазначили в ISW. Президент Франції анонсував коаліцію, яка займатиметься постачанням Україні ракет середньої та великої дальності та бомб. Ми переконані, що поразка Росії є необхідною для безпеки та стабільності в Європі, Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що влучань на території Полтавщини не зафіксовано. Жертв та постраждалих також немає. У Полтавській області оголосили повітряну тривогу. Уже незабаром пролунали вибухи. У понад сотні міст світу впродовж 24 та 25 лютого відбулися мирні акції. Їх присвятили другим роковинам повномасштабного вторгнення Росії в України. Один із головних закликів акцій став меседж щодо необхідності конфіскувати активи Росії #MakeRussiaPay – Змусьмо Росію заплатити. Від західних країн учасники демонстрацій вимагали конфіскувати заморожені активи Центробанку Росії, а також перерахувати відповідні кошти задля підтримки України. Пізно ввечері 26 лютого стало відомо, що на територію України залетіли дрони від кордону Молдови. На це вже відреагували у Кишиневі. В Міноборони заперечили, що один з дронів-камікадзе, запущених Росією, пролетів повітряний простір Молдови. Дональд Туск заявив, що можлива сварка між Україною та Польщею "стала б найбільшим ідіотизмом в історії". Пояснив, що його й наша держава потребують одне одного як ніколи. Прем'єр констатував, що є критичний момент. Туск звернувся до інших країни Заходу з закликом "нарешті зрушитися з місця та серйозно сприйняти свої зобов'язання перед Україною". Також Туск висловив сподівання, що українські політики "утримаються від емоційних коментарів".
Брянську область вночі, ймовірно, атакувати дрони
Росіяни продовжують терор Запоріжжя
Кулеба звернувся до українців, які виїхали під час повномасштабної війни
– сказав Дмитро Кулеба.
Яка ситуація на фронті: ранкове зведення Генштабу
Макрон допускає відправку військ НАТО в Україну: втім, є нюанс
Росія повернула стратегічну ініціативу на фронті: в ISW сказали, що потрібно ЗСУ, щоб завадити
Макрон оголосив про коаліцію для надання Україні ракет
– наголосив Макрон.
Влучань на Полтавщині не зафіксовано
У Полтаві пролунали вибухи
В Європі та США виставили рахунок Росії на 300 мільярдів за злочини в Україні
Від кордону Молдови залетіли дрони в Україну
Туск прокоментував блокаду кордону
Губернатор Брянської області Росії поскардився на "атаку дронів". За даними росЗМІ, безпілотники зафіксували над Клинцовським районом. Пропагандисти заявили про нібито роботу ППО.
Іван Федоров повідомив, що протягом доби окупанти завдали 259 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.
Двоє чоловіків 69 та 84 років зазнали поранення внаслідок ворожого артилерійського обстрілу по Приморському. Лікарі надають їм необхідну допомогу.
Надійшло 20 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Глава МЗС України звернувся до громадян України, які виїхали за кордон під час війни.
Ми розуміємо, що деякі люди не можуть мати такого вибору через стан здоров'я чи інші особисті обставини. Але тих, хто має вибір, ми запрошуємо повернутися і допомогти Україні боротися і вижити своїм безпосереднім особистим внеском,
Президент Франції Еммануель Макрон не виключає можливості введення військ НАТО в Україну. Водночас він наголошує на відсутності консенсусу щодо цього.
Аналітики пишуть, що Росія повернула собі стратегічну ініціативу на фронті. Тож нібито може наступати, де і коли захоче.
"Українські війська можуть позбавити Росію цих можливостей, якщо вони матимуть достатньо засобів, щоб кинути виклик російській ініціативі та проводити власні наступальні операції у 2024 році", – зазначили в ISW.
Президент Франції анонсував коаліцію, яка займатиметься постачанням Україні ракет середньої та великої дальності та бомб.
Ми переконані, що поразка Росії є необхідною для безпеки та стабільності в Європі,
Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що влучань на території Полтавщини не зафіксовано. Жертв та постраждалих також немає.
У Полтавській області оголосили повітряну тривогу. Уже незабаром пролунали вибухи.
У понад сотні міст світу впродовж 24 та 25 лютого відбулися мирні акції. Їх присвятили другим роковинам повномасштабного вторгнення Росії в України.
Один із головних закликів акцій став меседж щодо необхідності конфіскувати активи Росії #MakeRussiaPay – Змусьмо Росію заплатити. Від західних країн учасники демонстрацій вимагали конфіскувати заморожені активи Центробанку Росії, а також перерахувати відповідні кошти задля підтримки України.
Пізно ввечері 26 лютого стало відомо, що на територію України залетіли дрони від кордону Молдови. На це вже відреагували у Кишиневі. В Міноборони заперечили, що один з дронів-камікадзе, запущених Росією, пролетів повітряний простір Молдови.
Дональд Туск заявив, що можлива сварка між Україною та Польщею "стала б найбільшим ідіотизмом в історії". Пояснив, що його й наша держава потребують одне одного як ніколи. Прем'єр констатував, що є критичний момент.
Туск звернувся до інших країни Заходу з закликом "нарешті зрушитися з місця та серйозно сприйняти свої зобов'язання перед Україною". Також Туск висловив сподівання, що українські політики "утримаються від емоційних коментарів".