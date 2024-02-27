Вибухи в Полтаві, створення коаліції для надання Україні ракет: хронологія 734 дня війни

Цієї ночі окупанти вкотре атакували нашу державу. Окрім того, агресор продовжує спроби наступу для захоплення наших територій. Сили оборони дають потужну відсіч ворогу.

Яка ситуація на полі бою, кордоні, про наслідки російських атак, боротьбу українців на фронті, в тилу й на дипломатичному рівні, головні новини 27 лютого – пише 24 Канал.

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