У Нацгвардії розповіли, чи наростає загроза з боку білорусі й що для захисту робить Україна

Триває 153 доба героїчного протистояння України російським окупантам. Загроза нападу з білорусі все ще залишається, проте наша держава готова дати відсіч за будь-якого сценарію розвитку подій.

Річ у тім, що нещодавно ворог здійснював розвідку за допомогою безпілотників поблизу Луцька та Ковеля, що може свідчити про зростання загрози. Ситуацію в етері телемарафону єдиних новин прокоментував речник Нацгвардії Руслан Музичук, передає 24 канал.

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Чи наростає загроза нападу з боку білорусі

Речник Національної гвардії зауважив, що за актуальною інформацією Головного управління розвідки та Генштабу Збройних Сил України, створення ударних угруповань, які були б здатними й готовими напасти з території білорусі, не спостерігається.

Разом з тим Музичук підкреслив, що зафіксовано тривале навчання військ, накопичення зброї та техніки на території союзника країни-агресорки – білорусі, що постійно моніториться українськими Силами оборони.

Україна вживає необхідних заходів

Українські захисники та захисниці, за словами речника Нацгвардії, вживають всіх необхідних заходів у відповідь на провокації з боку білоруської території, аби укріпити кордони.

Проводиться розвідка і з боку української армії, щоб володіти ситуацією. Здійснюється інженерне укріплення цих (прикордонних з білоруссю – ред. 24 канал) територій, мінування місцевості, а також посилення певних ділянок, зокрема і контрдиверсійні дії,

– повідомив Музичук.

Посадовець уточнив, що ці контрдиверсійні дії виконують не лише Збройні Сили України, Національна гвардія, а й різні правоохоронні органи. "Все для того, аби посилити безпеку у цих регіонах і бути готовими, у разі чого, дати відсіч ворогу", – підсумував речник Нацгвардії.

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