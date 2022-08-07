Однією з основних причин війни в Україні є безкарність злочинів комунізму, – прем'єрка Естонії

В Україні триває неспровокована повномасштабна війна, розв'язана росією. На думку прем'єр-міністерки Естонії Каї Каллас, вона стала можливою, зокрема, через безкарність злочинів комунізму.

Про це політикиня заявила під час свого виступу у Швейцарії, коли отримувала Європейську премію політичної культури. Нагороду естонській прем'єрці вручили за політичну сміливість у протистоянні російській агресії та впливову роль у забезпеченні рішучої відповіді західних країн.

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Промова прем'єр-міністерки Естонії

Під час своєї промови Кая Каллас зауважила, що сьогодні у вільного світу є вікно можливостей, щоб зупинити російський імперіалізм. За її словами, нині ми стали свідками величезних змін у політиці країн Заходу.

Але ці зміни – лише початок, і вони повинні бути сталими. Агресор (росія – ред. 24 канал) не змінив і не скасував своїх злочинних цілей. Це означає, що ми не можемо зробити ні одного кроку назад. Навпаки, нам потрібно рухатися вперед, і важливі зміни у нашій політиці повинні стати постійними,

– наголосила естонська прем'єрка.

Каллас висловила думку, що безкарність злочинів комуністичного режиму є однією з основних причин того, що сьогодні, у XXI столітті, Європа знову "зіткнулась з руйнівною і геноцидною війною на своїй землі".

Політикиня підкреслила, що на додаток до розслідування воєнних злочинів необхідно створити спеціальний міжнародний трибунал, який змусить кремль відповідати за злочин агресії.

путін розраховує на безкарність. Тому ми тим паче повинні зробити все можливе, щоб всі, хто стоїть за агресією та масовими злочинами проти України, були покараними,

– заявила Кая Каллас.

Прем'єр-міністерка Естонії також додала, що європейців, звісно, очікують тяжкі часи, проте це не до порівняння з тією ціною, яку вже заплатили українці людськими життями і зруйнованими містами унаслідок агресії росії.

На карту поставлено долю не лише однієї суверенної і хороброї європейської нації (українців – ред. 24 канал). Весь світовий порядок, заснований на правилах, перебуває під ударом. Якщо агресія десь окуповує себе, то це є "запрошенням" продовжити її в іншому місці,

– підсумувала політикиня.

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