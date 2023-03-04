Путін повторює свої помилки: що не так з новим наступом Росії

Невдале вторгнення Владіміра Путіна в Україну триває вже другий рік. Останніми тижнями було багато фанфар про те, що Путін розпочинає новий масштабний наступ, щоб повністю виснажити Україну.

Західні лідери затамували подих під час Мюнхенської конференції з безпеки у лютому, гадаючи, чи має Київ ресурси, щоб втриматися. Але росіяни вже застрягли, а танки забуксували. 24 Канал адаптував для українських читачів статтю The Telegraph про помилки Путіна.

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Стратегія Путіна продовжує залишатися непродуманою

Очікувані росіянами здобутки наразі не зовсім реалізуються. Натомість можна простежити повторення поганих стратегій і помилкових припущень, які були на початку повномасштабного вторгнення.

Військова стратегія Путіна продовжує залишатися непродуманою, зокрема, демонструючи погане розуміння погоди. З'являються відео, на яких російські танки намагаються пробитися крізь багнюку.

Ймовірно, росіяни не виконали необхідні заходи для забезпечення успішної військової операції в умовах відтавання ґрунту, або не враховували цю особливість в плануванні наступу. Видання The Telegraph відзначає, що Кремль вже вдруге потрапив у цю халепу.

Росія використовує безглузду тактику

Крім того, під час нового наступу Росія все ще використовує безглузду тактику Першої світової війни, яка не спрацьовує проти добре оснащеної, навченої і високомотивованої української армії.

Російські танки з їхнім низьким кліренсом не можуть протистояти змінам погоди. Західні танки можуть – Challenger 2 і Leopard 2 мають набагато більший кліренс тому більш ефективні.

"Можливо, Путін покладав усі свої надії на відновлення солдатського духу після місяців довгих ночей і лютих холодів. Якщо так, то це був черговий прорахунок.

Моральний дух українських солдатів, які борються за виживання своєї країни на власній території, знаючи, що надійдуть західні танки, завжди буде вищим, ніж у росіян, яких під тиском виштовхують з окопів і кидають у м'ясорубку з іржавою зброєю, без вишколу і недосвідченими командувачами.

Жодна армія не може воювати і перемагати в таких умовах, і жодна кількість промов Путіна не змінить цю фундаментальну динаміку", – йдеться у повідомленні.

Чи зможе Росія домінувати в небі

Можливо, Путін сподівається домінувати в повітрі, коли весняна погода очистить небо. Але це також полегшить українським військам роботу щодо збиття російських літаків, особливо за допомогою західних ракетних комплексів Patriot.

Крім того, чисте небо допоможе західним розвідувальним засобам, які передають критично важливу інформацію українським силам, дозволяючи їм завдавати удари глибоко в тилу ворога, використовуючи HIMARS. Очікується, що буде завдано ударів по більшій кількості російських штабів та логістичних центрів.

Крім того, збір даних повітряної розвідки Кремля нещодавно було зірвано пошкодженням літака-шпигуна A-50.

Як пише The Telegraph, Путін, мабуть, або глибоко стурбований, або погано орієнтується. У цьому великому наступі він стикається з такою самою проблемою, що й у попередньому. Він або схрестить пальці, сподіваючись, що Захід втратить рішучість, або його мобілізовані загинуть даремно.

"Українські війська домінуватимуть на полях битв цієї весни та влітку. Російські невдачі повторюватимуться. Києву відправлятимуть нову зброю, а рішучість відстояти свою свободу зростатиме. Кремль буде судомно шукати нагоди змінити перебіг подій – ось чому ми повинні стежити за хімічною зброєю", – йдеться у статті.