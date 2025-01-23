Путін вважає, що ключових цілей війни досягнуто, – Reuters

Кремлівський диктатор Владімір Путін вважає, що основних цілей війни в Україні вже досягнуто.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела, повідомляє 24 Канал.

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Путін вважає, що основних цілей війни вже досягнуто

Reuters із посиланням на анонімне джерело зазначило, що Путін вважає, що основних цілей у війні досягнуто.

Путін вважає, що ключові цілі війни вже досягнуто, включаючи контроль над територією, яка з’єднує материкову Росію з Кримом, і послаблення українських військових,

– ідеться там.

Також російський диктатор визнає, що війна створює навантаження на економіку, оскільки у тієї "справді великі проблеми", як-от вплив високих відсоткових ставок на невійськові підприємства і промисловість.

У виданні пишуть, що Росія збільшила витрати на оборону до пострадянського максимуму в 6,3% ВВП цього року, що становить третину бюджетних витрат. Витрати були інфляційними. Поряд з нестачею робочої сили у воєнний час, це призвело до зростання заробітної плати.

Додатково до цього уряд прагнув збільшити податкові надходження, щоб скоротити бюджетний дефіцит.

У Reuters пишуть, що російський диктатор Путін все більше занепокоєний ситуацією в економіці Росії. За словами двох джерел, знайомих із позицією Кремля, оцінка ситуації в російській економіці сприяла формуванню думки серед частини російської еліти про бажаність врегулювання війни шляхом переговорів.