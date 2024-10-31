Пєсков цинічно відповів, за яких умов Путін погодиться на мир з Україною

Дмітрій Пєсков назвав умову, за якої російська влада погодиться на мир в Україні. Прессекретар Путіна цинічно заявив, що це станеться, якщо Україна "залишить території, що захопила Росія".

Про це повідомляють російські ЗМІ. Пєсков назвав ці умови "мирною ініціативою" глави Кремля, передає 24 Канал.

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Що сказав Пєсков про умови для миру з Україною

Дмітрій Пєсков сказав, що "мирна ініціатива" Владіміра Путіна була ще озвучена влітку цього року. Вона передбачає "залишення Україною всіх російських територій", включно з регіонами Донбасу та так званої "Новоросії", куди окупанти включили тимчасово окуповані території Запорізької та Херсонської областей.

Російська позиція добре зрозуміла. Її виклав Путін, якщо ви пам'ятаєте, це було влітку цього року. Так, там якраз йдеться про те, що українці повинні залишити російські території, тобто нові регіони Російської Федерації,

– цинічно наголосив прихвостень диктатора.

Він підкреслив, що це був "набір умов, які озвучив президент Путін". І лише після цього, за словами Пєскова, Росія може почати "говорити про мир" з Україною.

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