У районі Вуглегірської ТЕС окремі підрозділи ворога мають частковий успіх
Джерело:Генштаб ЗСУ
Станом на 152-ий день повномасштабної війни, окупанти не полишають спроб захоплювати українські території. Однією з таких цілей стала Вуглегірська ТЕС.
Про це повідомили в Генштабі Збройних Сил України. У російських окупантів є частковий успіх у районі ТЕС.
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Яка ситуація Бахмутському напрямку
Ситуація на Бахмутському напрямку, як і на всій лінії фронту, особливо на Сході, залишається вкрай напруженою. Однак успіх в окупантів перемінний.
Загарбники намагалися вести штурмові дії у напрямках Клинове – Покровське та Володимирівка – Покровське, однак наші воїни завдали росіянам і ті відступили.
У районі Вуглегірської ТЕС частковий успіх є в окремих підрозділів окупантів.
Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти
російські окупанти щодня обстрілюють українські міста та села. На Бахмутському напрямку вкотре опинилися під ворожим вогнем:
- Нью-Йорк;
- Новолуганське;
- Кодема;
- Берестове;
- Білогорівка;
- Іванівське;
- Соледар;
- Майорськ;
- Бахмутське;
- Покровське;
- Яковлівка;
- Курдюмівка;
- Бахмут;
- Весела Долина;
- Зайцеве;
- Травневе.
Також біля Нью-Йорка, Соледара, Покровського та по території Вуглегірської ТЕС окупанти завдали авіаударів.