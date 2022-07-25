У районі Вуглегірської ТЕС окремі підрозділи ворога мають частковий успіх

Станом на 152-ий день повномасштабної війни, окупанти не полишають спроб захоплювати українські території. Однією з таких цілей стала Вуглегірська ТЕС.

Про це повідомили в Генштабі Збройних Сил України. У російських окупантів є частковий успіх у районі ТЕС.

Цікаво Повний розгром росії малоймовірний, але повернення ситуації до 24 лютого – можливе, – аналітик

Яка ситуація Бахмутському напрямку

Ситуація на Бахмутському напрямку, як і на всій лінії фронту, особливо на Сході, залишається вкрай напруженою. Однак успіх в окупантів перемінний.

Загарбники намагалися вести штурмові дії у напрямках Клинове – Покровське та Володимирівка – Покровське, однак наші воїни завдали росіянам і ті відступили.

У районі Вуглегірської ТЕС частковий успіх є в окремих підрозділів окупантів.

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти

російські окупанти щодня обстрілюють українські міста та села. На Бахмутському напрямку вкотре опинилися під ворожим вогнем:

Нью-Йорк;

Новолуганське;

Кодема;

Берестове;

Білогорівка;

Іванівське;

Соледар;

Майорськ;

Бахмутське;

Покровське;

Яковлівка;

Курдюмівка;

Бахмут;

Весела Долина;

Зайцеве;

Травневе.

Також біля Нью-Йорка, Соледара, Покровського та по території Вуглегірської ТЕС окупанти завдали авіаударів.