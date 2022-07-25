У районі Вуглегірської ТЕС окремі підрозділи ворога мають частковий успіх

25 липня 2022 , 18:38
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Станом на 152-ий день повномасштабної війни, окупанти не полишають спроб захоплювати українські території. Однією з таких цілей стала Вуглегірська ТЕС.

Про це повідомили в Генштабі Збройних Сил України. У російських окупантів є частковий успіх у районі ТЕС.

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Яка ситуація Бахмутському напрямку

Ситуація на Бахмутському напрямку, як і на всій лінії фронту, особливо на Сході, залишається вкрай напруженою. Однак успіх в окупантів перемінний.

Загарбники намагалися вести штурмові дії у напрямках Клинове – Покровське та Володимирівка – Покровське, однак наші воїни завдали росіянам і ті відступили.

У районі Вуглегірської ТЕС частковий успіх є в окремих підрозділів окупантів.

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти

російські окупанти щодня обстрілюють українські міста та села. На Бахмутському напрямку вкотре опинилися під ворожим вогнем:

  • Нью-Йорк;
  • Новолуганське;
  • Кодема; 
  • Берестове;
  • Білогорівка; 
  • Іванівське; 
  • Соледар;
  • Майорськ;
  • Бахмутське;
  • Покровське;
  • Яковлівка;
  • Курдюмівка;
  • Бахмут;
  • Весела Долина;
  • Зайцеве;
  • Травневе.

Також біля Нью-Йорка, Соледара, Покровського та по території Вуглегірської ТЕС окупанти завдали авіаударів.

 

 

Автор: Іван Магуряк