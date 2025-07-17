"Зона смерті" на фронті: як безпілотники стали головною перешкодою для наступу Росії

Безпілотники стали головною зброєю стримування російських військ. Втім, вони не можуть повною мірою компенсувати брак артилерійських снарядів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Як дрони впливають на хід війни в Україні?

У виданні зазначають, що дрони стали однією з причин, чому Україна вірить, що може протистояти наступу російської армії.

Українські солдати описують заражений дронами коридор, що охоплює близько 10 кілометрів по обидва боки лінії зіткнення, як "зону смерті", оскільки дистанційно пілотовані безпілотні літальні апарати, розгорнуті обома сторонами, можуть швидко виявляти та нейтралізувати цілі,

– йдеться у статті.

Двоє українських командирів у коментарі агентству зазначили, що війна в Україні перетворилася на конфлікт з найбільшою кількістю дронів, який коли-небудь спостерігали, що фактично підірвало здатність Росії використовувати свою чисельну перевагу в живій силі, артилерії та танках.

За їхніми словами, будь-який великий транспорт, який працює поблизу фронту, миттєво стає мішенню, що суттєво обмежує можливості окупантів швидко просуватися, як це було на початку вторгнення у 2022 році.

"Ворог бачить вас повністю. Незалежно від того, куди ви їдете і на чому ви їдете", – розповів засновник системи, яка централізує відеопотоки від понад 15 000 українських військових екіпажів дронів на передовій "OCHI" Олександр Дмитрієв.

За словами українських командирів, через це Росії довелося адаптувати свою тактику. Наразі окупаційні війська атакують невеликими групами по 5 – 6 осіб, використовуючи мотоцикли чи квадроцикли, аби виявляти українські позиції.

Чи зможуть українські військові продовжувати чинити опір?

На тлі заяв президента США Дональда Трампа про те, що подальше постачання зброї Україні має фінансувати Європа, джерела видання вважають, що навіть у разі припинення американської військової допомоги українські сили зможуть і надалі утримувати оборону та протистояти російській агресії.

Водночас польський військовий експерт Конрад Музика, який неодноразово бував на фронті, зазначає, що зараз Україна зосереджується на тому, аби послабити наступальні можливості Росії. Однак він наголосив, що ЗСУ наразі не мають можливості проводити власний наступ.

Музика наголошує, що хоч дрони й значно вплинули на поле бою, артилерія та міномети залишаються незамінними.

"Щоб завдати такої ж шкоди, яку завдає артилерійський снаряд, потрібно запустити десятки дронів. Дрони можуть певною мірою заповнити прогалини і дати трохи перепочинку, але вони не замінять артилерію", – підкреслює Музика.