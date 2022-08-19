В РНБО пояснили, в яких межах відновлення кордонів є метою України

Наразі деякі частини нашої держави тимчасово окуповані росіянами. Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що є метою України у відновленні своїх кордонів.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України вважає, що всі окуповані території повинні повернутися. Зокрема, мовиться й про Крим, а також частини Луганської та Донецької областей.

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Данілов розповів про повернення територій

Секретар РНБО розповів, в яких межах відновлення кордонів є метою України.

Тільки повна деокупація до кордонів 1991 року. Будь-який територіальний компроміс з кремлем – це війна, відкладена на майбутнє,

– наголосив Данілов.

Він підсумував, що саме сьогодні Україна має шанс перебити хребет російському "колосу на глиняних ногах".

Зауважте, що після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та генсеком ООН Антоніу Гетеррешем 18 серпня глава держави Володимир Зеленський заявив, що мирні перемовини з росією можливі лише після того, як вона звільнить усі окуповані території. Натомість Ердоган зазначив, що "зберігає віру в те, що війна закінчиться за столом переговорів".

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