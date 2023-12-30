Росіяни вкотре атакували "Шахедами", ліквідовано ще 5 ворожих офіцерів: хронологія 675 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже понад 22 місяці. Росіяни продовжують знову й знов атакувати мирні міста, знищувати інфраструктуру та вбивати цивільних.

Про головні новини 30 грудня, ситуацію на фронті, нові воєнні злочини росіян і події на міжнародній арені пише 24 Канал.

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