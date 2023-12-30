Росіяни вкотре атакували "Шахедами", ліквідовано ще 5 ворожих офіцерів: хронологія 675 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже понад 22 місяці. Росіяни продовжують знову й знов атакувати мирні міста, знищувати інфраструктуру та вбивати цивільних.
Про головні новини 30 грудня, ситуацію на фронті, нові воєнні злочини росіян і події на міжнародній арені пише 24 Канал.
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У Центрі нацспротиву повідомили, що росіяни створили базу мешканців тимчасово окупованих територій, яких підозрюють в "нелояльності". Наповненням займаються співробітники ГРУ та ФСБ, за підтримки місцевих окупаційних адміністрацій. Наразі в базі понад 100 тисяч жителів. В майбутньому доступ до неї матимуть загарбники на блокпостах. Пізно ввечері 29 грудня пройшло термінове засідання Радбезу ООН через масований удар агресора по Україні. Постпред нашої держави наголосив, що вихід лише один – позбавити Росію можливості виробляти зброю, фінансувати свою воєнну агресію й загрожувати світові. У патрульній поліції Львівської області повідомили, що в селі Шегині, на кордоні, тимчасово перекритий рух. Проїзд неможливий. Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня розповіла, що один "Шахед" збили на Миколаївщині, ще 2 – на Херсонщині. "Ворог просто продовжує терор. Також є влучання у самому Херсоні – це адмінбудівля одного з підприємств та декілька автівок. Але, на щастя, про постраждалих інформація не надходила", – підкреслила Гуменюк. У Генштабі повідомили, що окупанти атакували 10 дронами. Сили ППО збили 5 "Шахедів". Аналітики Інституту вивчення війни детально проаналізували масовані удари, яких ворог завдав 29 грудня по Україні. Експерти зазначили, що це була найбільша серія атак від повномасштабного вторгнення. В ISW наголосили, що ці масштабні удари – кульмінація кількох місяців експериментів Росії з різничими комбінаціями атак БпЛА та ракет для випробовування систем та засобів ППО України. Російські пропагандисти з посиланням на вороже міноборони повідомили, що 5 областей країни-агресора нібито були під "масованою атакою БпЛА". Окупанти заявили про начебто понад 30 "збитих дронів". У місті Видне Московської області ввечері 29 грудня виявили тіло 90-річного чоловіка. За даними пропагандистів, це батько журналіста та речника патріарха Кирила – Володимира Легойди. Тіло знайшли на узбіччі дороги в яру. За даними росЗМІ, чоловіку завдали щонайменше 18 ударів ножем. У Польщі 21 грудня сталася смертельна ДТП поблизу кордону з Україною. Внаслідок неї загинула одна людина. Тепер водійці українського мікроавтобуса загрожує до 8 років ув'язнення. Заступник міністра закордонних справ Владислав Теофіл Бартошевський поділився деталями зустрічі з тимчасовим повіреним у справах Росії. Андрєя Ордаша викликали "на килим" після того, як російська крилата ракета залетіла у повітряний простір Польщі. Як зазначив Бартошевський, Ордаш після зустрічі мав чітко зрозуміти, що повторення таких спроб викличе жорсткішу реакцію з боку Польщі, оскільки це випробування її ефективності та підходу до оборони. РосЗМІ провели розслідування й опублікували власну оцінку втрат окупантів. Цікаво, що за два тижні було ліквідовано 5 офіцерів: полковника та чотирьох підполковників. Розслідувачі наголосили, що 2023 рік став для Росії ще більш "втратним", аніж 2022. Російські загарбники вкотре атакували Хмельницьку область "Шахедами". Прогриміли вибухи.
ФСБ і ГРУ створили базу даних "нелояльних" українців на ТОТ
Масований удар по Україні обговорили на терміновому засіданні Радбезу ООН
У селі Шегині тимчасово перекритий рух
Атака "Шахедами" на Південь: де є влучання
Мінус ще 750 окупантів, ППО та понад 190 одиниць техніки
Скільки "Шахедів" збили вночі
ISW про наймасованіший удар по Україні
У Росії заявили про "масовану атаку дронів"
Під Москвою знайшли мертвим батька речника Кирила
Смертельна ДТП у Польщі
Польща попередила Росію у разі повторення ракетних провокацій
За два тижні Росія втратила ще 5 офіцерів, – росЗМІ
На Хмельниччині вибухи: область атакували "Шахеди"
У Центрі нацспротиву повідомили, що росіяни створили базу мешканців тимчасово окупованих територій, яких підозрюють в "нелояльності".
Наповненням займаються співробітники ГРУ та ФСБ, за підтримки місцевих окупаційних адміністрацій. Наразі в базі понад 100 тисяч жителів. В майбутньому доступ до неї матимуть загарбники на блокпостах.
Пізно ввечері 29 грудня пройшло термінове засідання Радбезу ООН через масований удар агресора по Україні. Постпред нашої держави наголосив, що вихід лише один – позбавити Росію можливості виробляти зброю, фінансувати свою воєнну агресію й загрожувати світові.
У патрульній поліції Львівської області повідомили, що в селі Шегині, на кордоні, тимчасово перекритий рух. Проїзд неможливий.
Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня розповіла, що один "Шахед" збили на Миколаївщині, ще 2 – на Херсонщині.
"Ворог просто продовжує терор. Також є влучання у самому Херсоні – це адмінбудівля одного з підприємств та декілька автівок. Але, на щастя, про постраждалих інформація не надходила", – підкреслила Гуменюк.
У Генштабі повідомили, що окупанти атакували 10 дронами. Сили ППО збили 5 "Шахедів".
Аналітики Інституту вивчення війни детально проаналізували масовані удари, яких ворог завдав 29 грудня по Україні. Експерти зазначили, що це була найбільша серія атак від повномасштабного вторгнення.
В ISW наголосили, що ці масштабні удари – кульмінація кількох місяців експериментів Росії з різничими комбінаціями атак БпЛА та ракет для випробовування систем та засобів ППО України.
Російські пропагандисти з посиланням на вороже міноборони повідомили, що 5 областей країни-агресора нібито були під "масованою атакою БпЛА". Окупанти заявили про начебто понад 30 "збитих дронів".
У місті Видне Московської області ввечері 29 грудня виявили тіло 90-річного чоловіка. За даними пропагандистів, це батько журналіста та речника патріарха Кирила – Володимира Легойди.
Тіло знайшли на узбіччі дороги в яру. За даними росЗМІ, чоловіку завдали щонайменше 18 ударів ножем.
У Польщі 21 грудня сталася смертельна ДТП поблизу кордону з Україною. Внаслідок неї загинула одна людина. Тепер водійці українського мікроавтобуса загрожує до 8 років ув'язнення.
Заступник міністра закордонних справ Владислав Теофіл Бартошевський поділився деталями зустрічі з тимчасовим повіреним у справах Росії. Андрєя Ордаша викликали "на килим" після того, як російська крилата ракета залетіла у повітряний простір Польщі.
Як зазначив Бартошевський, Ордаш після зустрічі мав чітко зрозуміти, що повторення таких спроб викличе жорсткішу реакцію з боку Польщі, оскільки це випробування її ефективності та підходу до оборони.
РосЗМІ провели розслідування й опублікували власну оцінку втрат окупантів. Цікаво, що за два тижні було ліквідовано 5 офіцерів: полковника та чотирьох підполковників. Розслідувачі наголосили, що 2023 рік став для Росії ще більш "втратним", аніж 2022.
Російські загарбники вкотре атакували Хмельницьку область "Шахедами". Прогриміли вибухи.