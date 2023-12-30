Росіяни вкотре атакували "Шахедами", ліквідовано ще 5 ворожих офіцерів: хронологія 675 дня війни

30 грудня 2023, 06:20
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Повномасштабна війна в Україні триває вже понад 22 місяці. Росіяни продовжують знову й знов атакувати мирні міста, знищувати інфраструктуру та вбивати цивільних.

Про головні новини 30 грудня, ситуацію на фронті, нові воєнні злочини росіян і події на міжнародній арені пише 24 Канал.

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09:02, 30 грудня

ФСБ і ГРУ створили базу даних "нелояльних" українців на ТОТ

У Центрі нацспротиву повідомили, що росіяни створили базу мешканців тимчасово окупованих територій, яких підозрюють в "нелояльності".

Наповненням займаються співробітники ГРУ та ФСБ, за підтримки місцевих окупаційних адміністрацій. Наразі в базі понад 100 тисяч жителів. В майбутньому доступ до неї матимуть загарбники на блокпостах.

08:46, 30 грудня

Масований удар по Україні обговорили на терміновому засіданні Радбезу ООН

Пізно ввечері 29 грудня пройшло термінове засідання Радбезу ООН через масований удар агресора по Україні. Постпред нашої держави наголосив, що вихід лише один – позбавити Росію можливості виробляти зброю, фінансувати свою воєнну агресію й загрожувати світові.

08:30, 30 грудня

У селі Шегині тимчасово перекритий рух

У патрульній поліції Львівської області повідомили, що в селі Шегині, на кордоні, тимчасово перекритий рух. Проїзд неможливий.

07:34, 30 грудня

Атака "Шахедами" на Південь: де є влучання

Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня розповіла, що один "Шахед" збили на Миколаївщині, ще 2 – на Херсонщині.

"Ворог просто продовжує терор. Також є влучання у самому Херсоні – це адмінбудівля одного з підприємств та декілька автівок. Але, на щастя, про постраждалих інформація не надходила", – підкреслила Гуменюк.

07:23, 30 грудня

Мінус ще 750 окупантів, ППО та понад 190 одиниць техніки

Сили оборони ліквідували ще 750 російських загарбників. 

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

07:03, 30 грудня

Скільки "Шахедів" збили вночі

У Генштабі повідомили, що окупанти атакували 10 дронами. Сили  ППО збили 5 "Шахедів".

06:55, 30 грудня

ISW про наймасованіший удар по Україні

Аналітики Інституту вивчення війни детально проаналізували масовані удари, яких ворог завдав 29 грудня по Україні. Експерти зазначили, що це була найбільша серія атак від повномасштабного вторгнення.

В ISW наголосили, що ці масштабні удари – кульмінація кількох місяців експериментів Росії з різничими комбінаціями атак БпЛА та ракет для випробовування систем та засобів ППО України.

06:48, 30 грудня

У Росії заявили про "масовану атаку дронів"

Російські пропагандисти з посиланням на вороже міноборони повідомили, що 5 областей країни-агресора нібито були під "масованою атакою БпЛА". Окупанти заявили про начебто понад 30 "збитих дронів".

03:27, 30 грудня

Під Москвою знайшли мертвим батька речника Кирила

У місті Видне Московської області ввечері 29 грудня виявили тіло 90-річного чоловіка. За даними пропагандистів, це батько журналіста та речника патріарха Кирила – Володимира Легойди.

Тіло знайшли на узбіччі дороги в яру. За даними росЗМІ, чоловіку завдали щонайменше 18 ударів ножем.

02:42, 30 грудня

Смертельна ДТП у Польщі

У Польщі 21 грудня сталася смертельна ДТП поблизу кордону з Україною. Внаслідок неї загинула одна людина. Тепер водійці українського мікроавтобуса загрожує до 8 років ув'язнення.

02:06, 30 грудня

Польща попередила Росію у разі повторення ракетних провокацій

Заступник міністра закордонних справ Владислав Теофіл Бартошевський поділився деталями зустрічі з тимчасовим повіреним у справах Росії. Андрєя Ордаша викликали "на килим" після того, як російська крилата ракета залетіла у повітряний простір Польщі.

Як зазначив Бартошевський, Ордаш після зустрічі мав чітко зрозуміти, що повторення таких спроб викличе жорсткішу реакцію з боку Польщі, оскільки це випробування її ефективності та підходу до оборони.

00:57, 30 грудня

За два тижні Росія втратила ще 5 офіцерів, – росЗМІ

РосЗМІ провели розслідування й опублікували власну оцінку втрат окупантів. Цікаво, що за два тижні було ліквідовано 5 офіцерів: полковника та чотирьох підполковників. Розслідувачі наголосили, що 2023 рік став для Росії ще більш "втратним", аніж 2022.

00:14, 30 грудня

На Хмельниччині вибухи: область атакували "Шахеди"

Російські загарбники вкотре атакували Хмельницьку область "Шахедами". Прогриміли вибухи.

Автор: Юлія Муріна