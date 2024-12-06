Атака "Шахедами" вночі, ворог просунувся біля Курахового: хронологія 1017 дня війни

В Україні триває 1017 доба повномасштабної війни, яку розв'язала Росія. Сили оборони продовжують стримувати наступ ворога на усій лінії зіткнення, даючи противнику гідну відсіч, проте подекуди противник має певні успіхи.

Яка ситуація на фронті, що відбувається в дипломатії, що нового відомо про допомогу від різних країн станом на 6 грудня 2024 року – читайте у тексті 24 Каналу.

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