Атака "Шахедами" вночі, ворог просунувся біля Курахового: хронологія 1017 дня війни
В Україні триває 1017 доба повномасштабної війни, яку розв'язала Росія. Сили оборони продовжують стримувати наступ ворога на усій лінії зіткнення, даючи противнику гідну відсіч, проте подекуди противник має певні успіхи.
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Ворог окупував низку сіл на Курахівському напрямку. Йдеться про Старі Терни, Іллінку та Новодмитрівку. Також на тому ж напрямку просування ворога зафіксовано в самому Кураховому, у Романівці та біля Успенівки. Окрім цього, російській армії вдалося захопити село Новопустинка, що на Покровському напрямку. В Оболонському районі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях! Повітряні сили якраз перед цим повідомляли про ударний дрон на Вишгород – Київ. А також і про нові групи БпЛА, що залітають на Чернігівщину та Сумщину. У Голосіївському районі Києва на проїжджій частині виявили уламки збитого БпЛА, пише Кличко. Загоряння, пошкоджень та постраждалих наразі немає.
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У Києві працювала ППО
– написав міський голова.
Ворог окупував низку сіл на Курахівському напрямку. Йдеться про Старі Терни, Іллінку та Новодмитрівку. Також на тому ж напрямку просування ворога зафіксовано в самому Кураховому, у Романівці та біля Успенівки.
Окрім цього, російській армії вдалося захопити село Новопустинка, що на Покровському напрямку.
В Оболонському районі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!
Повітряні сили якраз перед цим повідомляли про ударний дрон на Вишгород – Київ. А також і про нові групи БпЛА, що залітають на Чернігівщину та Сумщину.
У Голосіївському районі Києва на проїжджій частині виявили уламки збитого БпЛА, пише Кличко. Загоряння, пошкоджень та постраждалих наразі немає.