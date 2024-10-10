Ворог атакував Україну "Шахедами", у російській Адигеї гриміли вибухи: хронологія 960 дня війни
В Україні триває 960 доба повномасштабної війни, яку розпочала та цинічно веде Росія. Сили оборони продовжують стримувати наступ ворога на усій лінії зіткнення.
Про головні події дня станом на 10 жовтня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, розповідає 24 Канал.
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У момент атаки на аеродромі були розташовані російські бойові літаки та гелікоптери, зокрема: У Білорусь прилетів другий МіГ-31К ВКС Росії. За нашими даними, щойно другий винищувач МіГ-31К ВКС РФ приземлився на аеродромі "Мачулищі", Водночас керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко припустив, що перебазування МіГ-31К на територію Білорусі також може бути спробую росіян зберегти літаки, які завжди під загрозою на російських аеродромах. "Втім, не варто відкидати версії з провокаціями, оскільки після удару російського Шахеда неподалік Мозиря, де розташований НПЗ, який випадково став публічним, стало зрозуміло, що Росія може готувати провокацію проти Білорусі", – додав він. Під час атаки на аеродром Ханская під удар потрапив склад боєприпасів, що розташований на території військового об’єкта. В районі цілі відмічалася робота ворожої протиповітряної оборони. Крім цього, зафіксували займання. У Генштабі розповіли, що на аеродромі базувалися літаки Су-34 та Су-27. Внаслідок вчорашнього удару ворога по портовій інфраструктурі Одеської області кількість жертв уже 8. Сьогодні вранці у лікарні помер 46-річний співробітник порту, а також 26-річний хлопець. "Кількість жертв вчорашньої атаки збільшилася до 8 людей. Від отриманих поранень у лікарні помер 26-річний хлопець. Щирі співчуття родині", – написав Кіпер. Ярослав Железняк повідомив, що Рада підтримала виключення двох депутатів-втікачів зі складу комітетів: Підтримало це рішення у сесійній залі 245 народний обранець. Військовослужбовцю 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергію Гнезділову повідомили про підозру у дезертирстві. Санкція такої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років. Вже найближчим часом суд буде обирати запобіжний захід. Раніше Гнезділов самовільно залишив місце служби та повідомив про це публічно, щоб привернути увагу до питання демобілізації. В Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння. Під загрозою були Київська та низка інших областей. Спочатку фігурант виконав "тестове завдання" ворога, а потім у серпні 2024 року. Тоді він за вказівкою російського куратора вступив на військову службу до однієї з військових частин ЗСУ. Зловмисника взяли "на гарячому". Правоохоронці встановили, що пріоритетними цілями ворога були навчальні центри та пункти постійної дислокації сил ППО. Саме туди й влаштувався фігурант. Окупанти сподівалися завдати вогневого ураження по об’єктах у той час, коли там буде найбільше зосередження українських захисників. Незадовго до цього Повітряні сили фіксували швидкісну ціль. За попередньою інформацією від моніторингових каналів, вибух пролунав у межах міста. Там пишуть, що ймовірно, ворог застосував балістичну ракету "Іскандер-М". У російській прокуратурі повідомили, що військовий літак Як-130 упав у Волгоградській області. Зазначається, що пілоти встигли катапультуватися з літака. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела. Однак зауважимо, деякі російські телеграм-канали повідомляють, що інцидент трапився у Калмикії. Внаслідок протиповітряного бою збито 41 ворожий БпЛА у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Запорізькій та Донецькій областях. 14 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється, У мережі писали, що Зеленський готовий до припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту. Йшлося нібито про варіант без визнання втрати територій та в обмін на гарантії безпеки з боку США і швидкий вступ до ЄС. Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин спростував цю інформацію. Він наголосив, що інформація поширена у ЗМІ – це неправда. Україна зможе утримувати територію в Курській області Росії щонайменше кілька місяців, якщо не довше. Про це пише Bloomberg з посиланням на американських високопосадовців. При цьому зазначають, що Україна досі не стикалася з будь-якими значними проблемами з постачанням у Курську область, адже російські війська проводили лише обмежені контратаки та зосередилися на просуванні на Сході України. Крім того, ЗСУ отримують стабільне постачання боєприпасів від партнерів. Зокрема, завдяки ініціативі Чехії з постачання боєприпасів і зусиллям США та Франції. Гельсінська комісія США вважає, що підхід вільного світу до Росії за останні 30 років зазнав невдачі, і закликає до змін для мінімізації ризиків з боку Москви. Комісія рекомендує перемогу України у війні та повне виведення російських військ, щоб уникнути реваншизму та змін кордонів силою, а також закликає США переглянути геополітичні відносини. Конгресмен Джо Вілсон наголошує, що Росія зміниться лише після економічного занепаду та військової слабкості, і закликає до відповідальності за воєнні злочини та компенсації Україні. Андрій Коваленко розповів, що за 410 кілометрів від лінії бойового зіткнення, під столицею Адигеї Майкопом, на аеродромі знищено склад паливно-мастильних матеріалів. Також він поділився кадрами атаки на військових об'єкт, який супроводжують коментарі місцевих. Люди зауважували, що наліт дронів відбувся на військовий об'єкт, розташований біля селища Родніковий республіки Адигея. Це поруч із прикордонним до України Краснодарським краєм. "Російське командування, ймовірно, наказало своїм військам проводити відносно високі темпи механізованих наступальних операцій в Україні, щоб досягти значних тактичних успіхів до того, як восени 2024 року болотистість обмежить маневреність механізованих підрозділів", – ідеться в огляді. При цьому зазначають, що погані погодні умови восени 2024 року і на початку зими 2024 – 2025 років, очквидно, ускладнять і обмежать маневр як механізованих, так і піхотних підрозділів. Однак, окупанти будуть намагатися зберегти тиск на сході України, попри труднощі. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак розповів деталі ворожого удару. За його словами, пошкоджено п'ятиповерхівку. Олександр Вілкул уточнив, що внаслідок атаки є влучання у дах п'ятиповерхівки та руйнування сходів. Триває рятувальна операція, рятувальники проводять поквартирний обхід. Наразі втрат немає, але рятувальна операція не закінчена, Відомо, що без вікон залишилось мінімум у 10 багатоквартирних будинків. Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу постраждала 82-річна жінка. Медики оцінюють її стан як задовільний. Незадовго до цього Повітряні сили застерігали про декілька груп ворожих ударних безпілотників, які прямували з Херсонської області у напрямку Кривого Рогу. "Вночі та вранці ворог атакував Україну ударними БпЛА, у тому числі й у нашому напрямку. Поки що без подробиць, але все нормально. Шановні земляки, загроза нових атак зараз зберігається, тому дотримуйтесь всіх правил повітряної тривоги", – повідомив пізніше Олександр Вілкул. Такі наслідки ранішньої атаки росіян на область. Станом на зараз відомо про 2 постраждалих. Медики надають їм допомогу. "Детальну інформацію згодом. Тримаємось та допомагаємо один одному,", – додав начальник ОВА Іван Федоров. Окупанти застосовували важку артилерію та РСЗВ "Град". Пошкоджені 3 приватні будинки, газогін і лінія електропередач. Минулося без загиблих та постраждалих. Вранці ворог атакував Синельниківщину. Поцілив по території агрофірми. Сталася пожежа – вогонь знищив дерев'яний склад. Пошкоджені також вантажні автівки та легковик, господарська техніка. Поранений 45-річний чоловік. Його доставили до лікарні. Вибухи у Запорізькій області, Зауважимо, що незадовго до цього він також застерігав про загрозу застосування керованих авіаційних бомб по Запорізькій області. Наразі подробиць щодо ймовірних наслідків ворожого удару місцевою владою оприлюднено не було. Російські війська просунулися в межах Вовчанська: опубліковані 7 жовтня геолокаційні кадри, як російський солдат підіймає прапор на будівлі Вовчанського агрегатного заводу, вказують на те, що російські сили, ймовірно, знову окупували завод. Російські війська також продовжували наземні атаки на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська та Стариці. На Луганському напрямку російські війська просунулися на північний захід від Кремінної під час продовження наступальних операцій уздовж лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна. На Донецькому напрямку російські війська просунулися поблизу Сіверська. Геолокаційні кадри показують, що вони просунулися на схід від Григорівки та до західного Верхньокам’янського, ймовірно, захопивши його. У районі Часового Яру підтверджених змін лінії фронту не було. Також відомо, що російські війська просунулися в Торецьку, тоді як українські сили просунулися під час контратаки на схід від Покровська. Водночас російські війська продовжували наступальні операції на захід від Донецька в районі Максимільянівки, Георгіївки, Гострого, Курахівки та Курахового. Російські сили незначно просунулися на південь від Степногірська на тлі штурмів на заході Запорізькій області. Геолокаційні кадри показують, що російські війська незначно просунулися біля Кам’янського. Моніторингові спільноти повідомляли про рух керованої авіаційної ракети у напрямку регіону. Моніторингові телеграм-канали також писали, що вибух пролунав в межах Одеського району Одещини. За попередніми даними, було застосовано попередньо 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69. У Київській обласній військовій адміністрації заявили про роботу протиповітряної оборони. Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО, У вересні 2024 року російська армія зазнала найбільших втрат на фронті від початку повномасштабного вторгнення в Україну. За цей місяць країна-агресорка в середньому втрачала понад тисячу солдатів за добу. Про це пише видання The Telegraph. Це відбувається, оскільки армія країни-агресорки мусить іти у штурми на багатьох напрямках фронту. У Харкові пізно вночі пролунали вибухи. До цього по всій області була оголошена повітряна тривога. У поліції Харківської області написали, що в області, швидше за все, зафіксували швидкісну ціль.
У момент атаки на аеродромі "Ханская" було майже 60 різних літаків та вертольотів, – джерела
У Білорусь прилетів вже другий російський МіГ-31К
– йдеться у повідомленні.
Сили оборони уразили аеродром Ханская
Кількість жертва внаслідок вчорашнього удару по портовій інфраструктурі зросла
Депутатів-втікачів Дмитрука й Одарченка виключили зі складу комітетів Ради
Гнезділову, який публічно заявив про СЗЧ, оголосили підозру в дезертирстві
У низці областей була тривога
СБУ затримали "крота" в ЗСУ, який працював на Росію
У Миколаєві прогриміла низка вибухів
Військовий літак Як-130 впав у Волгоградській області Росії
Росіяни атакували Україну 62 "Шахедами" і ракетами різних типів
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.
В ОП пояснили, чи справді Зеленський готовий до припинення вогню в обмін на НАТО і ЄС
Bloomberg проаналізував, як довго Україна зможе утримувати Курську область
Гельсінська комісія опублікувала звіт щодо російської загрози
Що відбулося на фронті за добу
Дрони знищили паливний склад під Майкопом
ISW прогнозує кульмінацію на Донеччині
У Кривому Розі через атаку пошкоджена п’ятиповерхівка, є постраждала
– наголосив він.
Актуальні втрати ворога
У Кривому Розі пролунала серія вибухів
У Запоріжжі внаслідок атаки КАБом зруйновано приватні будинки та є постраждалі
Ввечері та вночі агресор бив по Нікопольщині
На Запоріжжі прогриміли вибухи
– написав очільник ОВА.
Огляд фронтів від ISW
В Одеській області чули вибухи
Київська область була під атакою російських дронів
– написали в ОВА.
Вересень став найсмертоноснішим місяцем для Росії за всю війну в Україні, – The Telegraph
У Харкові прогриміли вибухи
У момент атаки на аеродромі були розташовані російські бойові літаки та гелікоптери, зокрема:
У Білорусь прилетів другий МіГ-31К ВКС Росії. За нашими даними, щойно другий винищувач МіГ-31К ВКС РФ приземлився на аеродромі "Мачулищі",
Водночас керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко припустив, що перебазування МіГ-31К на територію Білорусі також може бути спробую росіян зберегти літаки, які завжди під загрозою на російських аеродромах.
"Втім, не варто відкидати версії з провокаціями, оскільки після удару російського Шахеда неподалік Мозиря, де розташований НПЗ, який випадково став публічним, стало зрозуміло, що Росія може готувати провокацію проти Білорусі", – додав він.
Під час атаки на аеродром Ханская під удар потрапив склад боєприпасів, що розташований на території військового об’єкта. В районі цілі відмічалася робота ворожої протиповітряної оборони. Крім цього, зафіксували займання.
У Генштабі розповіли, що на аеродромі базувалися літаки Су-34 та Су-27.
Внаслідок вчорашнього удару ворога по портовій інфраструктурі Одеської області кількість жертв уже 8.
Сьогодні вранці у лікарні помер 46-річний співробітник порту, а також 26-річний хлопець.
"Кількість жертв вчорашньої атаки збільшилася до 8 людей. Від отриманих поранень у лікарні помер 26-річний хлопець. Щирі співчуття родині", – написав Кіпер.
Ярослав Железняк повідомив, що Рада підтримала виключення двох депутатів-втікачів зі складу комітетів:
Підтримало це рішення у сесійній залі 245 народний обранець.
Військовослужбовцю 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергію Гнезділову повідомили про підозру у дезертирстві. Санкція такої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років.
Вже найближчим часом суд буде обирати запобіжний захід. Раніше Гнезділов самовільно залишив місце служби та повідомив про це публічно, щоб привернути увагу до питання демобілізації.
В Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння. Під загрозою були Київська та низка інших областей.
Спочатку фігурант виконав "тестове завдання" ворога, а потім у серпні 2024 року. Тоді він за вказівкою російського куратора вступив на військову службу до однієї з військових частин ЗСУ. Зловмисника взяли "на гарячому".
Правоохоронці встановили, що пріоритетними цілями ворога були навчальні центри та пункти постійної дислокації сил ППО. Саме туди й влаштувався фігурант. Окупанти сподівалися завдати вогневого ураження по об’єктах у той час, коли там буде найбільше зосередження українських захисників.
Незадовго до цього Повітряні сили фіксували швидкісну ціль.
За попередньою інформацією від моніторингових каналів, вибух пролунав у межах міста. Там пишуть, що ймовірно, ворог застосував балістичну ракету "Іскандер-М".
У російській прокуратурі повідомили, що військовий літак Як-130 упав у Волгоградській області. Зазначається, що пілоти встигли катапультуватися з літака.
Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела. Однак зауважимо, деякі російські телеграм-канали повідомляють, що інцидент трапився у Калмикії.
Внаслідок протиповітряного бою збито 41 ворожий БпЛА у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Запорізькій та Донецькій областях.
14 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється,
У мережі писали, що Зеленський готовий до припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту. Йшлося нібито про варіант без визнання втрати територій та в обмін на гарантії безпеки з боку США і швидкий вступ до ЄС.
Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин спростував цю інформацію. Він наголосив, що інформація поширена у ЗМІ – це неправда.
Україна зможе утримувати територію в Курській області Росії щонайменше кілька місяців, якщо не довше. Про це пише Bloomberg з посиланням на американських високопосадовців.
При цьому зазначають, що Україна досі не стикалася з будь-якими значними проблемами з постачанням у Курську область, адже російські війська проводили лише обмежені контратаки та зосередилися на просуванні на Сході України.
Крім того, ЗСУ отримують стабільне постачання боєприпасів від партнерів. Зокрема, завдяки ініціативі Чехії з постачання боєприпасів і зусиллям США та Франції.
Гельсінська комісія США вважає, що підхід вільного світу до Росії за останні 30 років зазнав невдачі, і закликає до змін для мінімізації ризиків з боку Москви.
Комісія рекомендує перемогу України у війні та повне виведення російських військ, щоб уникнути реваншизму та змін кордонів силою, а також закликає США переглянути геополітичні відносини.
Конгресмен Джо Вілсон наголошує, що Росія зміниться лише після економічного занепаду та військової слабкості, і закликає до відповідальності за воєнні злочини та компенсації Україні.
Андрій Коваленко розповів, що за 410 кілометрів від лінії бойового зіткнення, під столицею Адигеї Майкопом, на аеродромі знищено склад паливно-мастильних матеріалів. Також він поділився кадрами атаки на військових об'єкт, який супроводжують коментарі місцевих.
Люди зауважували, що наліт дронів відбувся на військовий об'єкт, розташований біля селища Родніковий республіки Адигея. Це поруч із прикордонним до України Краснодарським краєм.
"Російське командування, ймовірно, наказало своїм військам проводити відносно високі темпи механізованих наступальних операцій в Україні, щоб досягти значних тактичних успіхів до того, як восени 2024 року болотистість обмежить маневреність механізованих підрозділів", – ідеться в огляді.
При цьому зазначають, що погані погодні умови восени 2024 року і на початку зими 2024 – 2025 років, очквидно, ускладнять і обмежать маневр як механізованих, так і піхотних підрозділів. Однак, окупанти будуть намагатися зберегти тиск на сході України, попри труднощі.
Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак розповів деталі ворожого удару. За його словами, пошкоджено п'ятиповерхівку.
Олександр Вілкул уточнив, що внаслідок атаки є влучання у дах п'ятиповерхівки та руйнування сходів.
Триває рятувальна операція, рятувальники проводять поквартирний обхід. Наразі втрат немає, але рятувальна операція не закінчена,
Відомо, що без вікон залишилось мінімум у 10 багатоквартирних будинків. Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу постраждала 82-річна жінка. Медики оцінюють її стан як задовільний.
Незадовго до цього Повітряні сили застерігали про декілька груп ворожих ударних безпілотників, які прямували з Херсонської області у напрямку Кривого Рогу.
"Вночі та вранці ворог атакував Україну ударними БпЛА, у тому числі й у нашому напрямку. Поки що без подробиць, але все нормально. Шановні земляки, загроза нових атак зараз зберігається, тому дотримуйтесь всіх правил повітряної тривоги", – повідомив пізніше Олександр Вілкул.
Такі наслідки ранішньої атаки росіян на область. Станом на зараз відомо про 2 постраждалих. Медики надають їм допомогу.
"Детальну інформацію згодом. Тримаємось та допомагаємо один одному,", – додав начальник ОВА Іван Федоров.
Окупанти застосовували важку артилерію та РСЗВ "Град". Пошкоджені 3 приватні будинки, газогін і лінія електропередач. Минулося без загиблих та постраждалих.
Вранці ворог атакував Синельниківщину. Поцілив по території агрофірми. Сталася пожежа – вогонь знищив дерев'яний склад. Пошкоджені також вантажні автівки та легковик, господарська техніка.
Поранений 45-річний чоловік. Його доставили до лікарні.
Вибухи у Запорізькій області,
Зауважимо, що незадовго до цього він також застерігав про загрозу застосування керованих авіаційних бомб по Запорізькій області. Наразі подробиць щодо ймовірних наслідків ворожого удару місцевою владою оприлюднено не було.
Російські війська просунулися в межах Вовчанська: опубліковані 7 жовтня геолокаційні кадри, як російський солдат підіймає прапор на будівлі Вовчанського агрегатного заводу, вказують на те, що російські сили, ймовірно, знову окупували завод.
Російські війська також продовжували наземні атаки на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська та Стариці.
На Луганському напрямку російські війська просунулися на північний захід від Кремінної під час продовження наступальних операцій уздовж лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна.
На Донецькому напрямку російські війська просунулися поблизу Сіверська. Геолокаційні кадри показують, що вони просунулися на схід від Григорівки та до західного Верхньокам’янського, ймовірно, захопивши його.
У районі Часового Яру підтверджених змін лінії фронту не було. Також відомо, що російські війська просунулися в Торецьку, тоді як українські сили просунулися під час контратаки на схід від Покровська.
Водночас російські війська продовжували наступальні операції на захід від Донецька в районі Максимільянівки, Георгіївки, Гострого, Курахівки та Курахового.
Російські сили незначно просунулися на південь від Степногірська на тлі штурмів на заході Запорізькій області. Геолокаційні кадри показують, що російські війська незначно просунулися біля Кам’янського.
Моніторингові спільноти повідомляли про рух керованої авіаційної ракети у напрямку регіону.
Моніторингові телеграм-канали також писали, що вибух пролунав в межах Одеського району Одещини. За попередніми даними, було застосовано попередньо 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69.
У Київській обласній військовій адміністрації заявили про роботу протиповітряної оборони.
Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО,
У вересні 2024 року російська армія зазнала найбільших втрат на фронті від початку повномасштабного вторгнення в Україну. За цей місяць країна-агресорка в середньому втрачала понад тисячу солдатів за добу.
Про це пише видання The Telegraph. Це відбувається, оскільки армія країни-агресорки мусить іти у штурми на багатьох напрямках фронту.
У Харкові пізно вночі пролунали вибухи. До цього по всій області була оголошена повітряна тривога.
У поліції Харківської області написали, що в області, швидше за все, зафіксували швидкісну ціль.