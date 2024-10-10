Ворог атакував Україну "Шахедами", у російській Адигеї гриміли вибухи: хронологія 960 дня війни

В Україні триває 960 доба повномасштабної війни, яку розпочала та цинічно веде Росія. Сили оборони продовжують стримувати наступ ворога на усій лінії зіткнення.

Про головні події дня станом на 10 жовтня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, розповідає 24 Канал.

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