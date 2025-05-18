Росія та КНДР переламали ситуацію на Курщині, однак Сили оборони продовжують операцію, – Генштаб

Росія не без допомоги КНДР змогла переламати ситуацію на Курщині. У Генштабі пояснили, що зараз там відбувається, і що операція Сил оборони на території Росії дала Україні.

У Курській області загинуло або було поранено близько 63 тисяч росіян на північнокорейців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація в Курській області зараз

Українські війська все ще присутні у Курській області Росії. Їх завдання – забезпечити буферну зону на прикордонних районах, щоб уберегти Сумщину та Харківщину від нового наступу Росії.

Курська операція триває вже понад дев’ять місяців, і її ключові завдання були успішно виконані. Вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію Росії. На піку операції Сили оборони контролювали до 1300 квадратних кілометрів ворожої території,

– розповіли у Генштабі.

Росія планувала створити свою "зону безпеки" на території Сумської області, але її плани було зірвано. Світ побачив, що Росія не здатна убезпечити навіть власні кордони.

Кремль був змушений задіяти у Курській області свої найбоєздатніші підрозділи. Однак лише після залучення військ КНДР, а зокрема їх найкраще підготовлених спецпризначенців, Росії вдалося переломити ситуацію на цьому напрямку.

Росія змогла отримати перевагу у БпЛА, а її авіація здійснила безпрецедентну кількість ударів. 60 – 70% авіаударів на добу приходилося саме на Курську область. Російські війська внаслідок цього майже повністю зруйнували місто Суджа.

Починаючи з 6 серпня 2024 року, противник тут втратив 63 172 військовослужбовця вбитими та пораненими, із них близько 4 тисяч – громадяни КНДР. У полон взято 968 ворожих вояків.

Загалом знищено або пошкоджено 5607 одиниць озброєння та військової техніки Росії, зокрема:

• 199 танків;

• 1045 бойових бронемашин;

• 636 артилерійських систем;

• 17 РСЗВ;

• 15 засобів ППО;

• 1 літак;

• 3 гелікоптери;

• 1567 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

• 2068 одиниць автотранспорту;

• 56 одиниць спеціальної техніки.

Зараз ворог не полишає планів створити "зону безпеки" на території Сумської області, тому операція ЗСУ на Курщині має стратегічне значення.