У 5 ОШБр відповіли, чи готується Росія до вирішальних штурмів перед зимою

Аналітики заявили, що російське командування вирішить кинути свою армію у наступ до початку зими. У ЗСУ прокоментували ці заяви.

Насправді там не відкидають такого розвитку подій. Такою думкою поділився в ефірі телемарафону командир роти вогневої підтримки 5-ї ОШБр Микола Зінько, пише 24 Канал.

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Росія може спробувати піти у наступ

Зінько розповів, що штурми на фронті не зупиняються: подекуди вони слабші, а подекуди – сильніші.

Попри все, на думку військового, росіяни все ж насміляться піти у наступ до початку зими.

Я думаю, що ворог все-таки спробує використати ще надалі й довгий світловий день, бо штурми проводити якраз краще на світанку. Або також використати ще суху погоду, яка дозволяє швидше пересуватися. Бо коли усе буде в багнюці, впаде дощ, ці штурми буде проводити набагато важче для них. Тому вони використовують ці останні теплі дні, щоби десь попробувати прорвати нашу оборону,

– сказав командир роти вогневої підтримки 5-ї ОШБр.

Втім, за словами полковника ЗСУ Костянтина Машовця, ймовірний російський наступ залежатиме не лише від погодних умов. Велику роль тут відіграє підготовка української армії.

"Насправді ситуація із російським наступом виглядає на сьогодні більшою мірою залежною не від самих російських військ, які очевидно вже задіяли майже максимальні наступальні спроможності, а від стану боєздатності українських військ. Зокрема, від здатності Сил оборони України оборонятися на визначених рубежах та позиціях в умовах переваги противника", – сказав він.