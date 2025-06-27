Росія може виготовляти більше боєприпасів, ніж увесь ЄС, – Сибіга
- Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія виготовляє більше боєприпасів, ніж всі країни ЄС разом, що становить загрозу для євроатлантичної безпеки.
- Сибіга підкреслив важливість санкцій проти Росії для обмеження її воєнного потенціалу та зазначив, що незабаром очікується ухвалення 18-го пакету санкцій ЄС.
- Він також наголосив на вдячності Україні ЄС за обмежувальні заходи та заявив, що санкції діють, попри спроби Росії їх скасувати.
- Сибіга зазначив, що Росія планує розширення агресії на інші країни Європи, нарощуючи оборонну промисловість безпрецедентними темпами.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що на сьогодні Росія виготовляє більше боєприпасів, ніж усі країни Європейського Союзу разом узяті. За його словами, санкції проти Росії є життєво важливими, щоб зупинити військову машину Москви.
Це створює серйозну загрозу не лише для України, а й для безпеки всього євроатлантичного простору. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на УНН.
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Сибіга оцінив обсяги військового виробництва у Росії
Сибіга зазначив, що немає сумнівів, що Росія планує розширення агресії на інші країни Європи.
Вони нарощують оборонну промисловість безпрецедентними темпами. І це загрожує не лише Україні. Росія зараз здатна виробляти більше боєприпасів, ніж усі країни ЄС разом. Тому в інтересах наших євроатлантичних партнерів – вже зараз максимально обмежити можливості Росії виробляти засоби терору та агресії,
– повідомив Сибіга під час пресконференції "Fair Play: Як змусити санкції працювати".
Він зазначив, що Україна вдячна ЄС, який впроваджує обмежувальні заходи, які охоплюють сотні найменувань стратегічної продукції та тисячі суб’єктів, що сприяють агресії.
Найближчим часом очікується ухвалення 18-го пакету санкцій. Насамперед йдеться про удар по енергетичних прибутках і вторинні санкції проти тих, хто допомагає агресорам.
Сибіга зазначив, що санкції справді діють, і не треба вірити російській пропаганді. Саме тому Росія так сильно прагне санкції скасувати або відтермінувати.