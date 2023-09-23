Які плани Кремля щодо України: військовий експерт назвав два можливих варіанти

Росія почала повномасштабну війну проти України, розраховуючи на швидку перемогу. Оскільки агресор не лише не зміг досягнути поставленої мети, а й зазнав втрат, залунали пропозиції про перемовини.

Військовий експерт Юрій Федоров розповів 24 Каналу, до чого може призвести такий сценарій і який ще варіант розглядає Кремль.

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"З Москви постійно йдуть сигнали про те, що "було б добре сісти за стіл перемовин". Зрозуміло чому – припинення вогню без умов означатиме замороження лінії зіткнення приблизно там, де вона пролягає сьогодні", – зазначив Федоров.

У Росії сподіваються, що поступово лінія зіткнення перетвориться в більш-менш постійний, якщо не визнаний, кордон. Це неприпустимо, тому що тоді окуповані території залишаться за ворогом.

Який інший сценарій

Українська влада неодноразово наголошувала, що будь-які переговори з країною-агресоркою можливі лише за повного звільнення окупованих територій і виходу на міжнародно визнані кордони.

Другий варіант Росії полягає в підготовці до затяжної війни, яку вона хоче виграти. Триває прихована мобілізація – наразі вона в таких масштабах, щоб компенсувати втрати і лише трохи збільшити кількість особового складу.

"Велика мобілізація на сотні тисяч можлива, але без озброєння, підготовки й командного складу ці люди взагалі нічого не вирішують", – констатував Федоров.

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