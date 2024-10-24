Росія атакувала "Шахедами", у Криму гриміли вибухи: хронологія 974 дня війни
В Україні триває 974 доба повномасштабної війни, яку розв'язала Росія. Збройні Сили України продовжують стримувати наступ ворога на усій лінії зіткнення, даючи противнику гідну відсіч.
Про головні події дня станом на 24 жовтня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, розповідає 24 Канал.
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У DeepState зазначили, що протягом доби росіянам вдалось просунутися у У Київській ОВА повідомили, що в області знову працювала протиповітряна оборона по "Шахедах". Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку, Вибухи у тимчасово окупованому Севастополі, що в Криму, пролунали вночі. Спочатку про них писали місцеві телеграм-канали, а згодом підтвердила й окупаційна влада. За даними телеграм-каналу "Кримський вітер", очевидці також писали й про "роботу ППО" у Балаклаві, що поблизу міста. Також гучні звуки прогриміли й біля аеропорту Бельбек, що також недалеко від Севастополя.
Ворог просунувся в Селидовому і не тільки
У Києві та області чули вибухи
– писали в адміністрації.
У Севастополі поблизу аеропорту Бельбек чули вибухи
У DeepState зазначили, що протягом доби росіянам вдалось просунутися у
У Київській ОВА повідомили, що в області знову працювала протиповітряна оборона по "Шахедах".
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,
Вибухи у тимчасово окупованому Севастополі, що в Криму, пролунали вночі. Спочатку про них писали місцеві телеграм-канали, а згодом підтвердила й окупаційна влада.
За даними телеграм-каналу "Кримський вітер", очевидці також писали й про "роботу ППО" у Балаклаві, що поблизу міста. Також гучні звуки прогриміли й біля аеропорту Бельбек, що також недалеко від Севастополя.