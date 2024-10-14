Росія робить ставку на Трампа і готова зазнавати шалених втрат у війні проти України, – WSJ

Російська влада сподівається на "відносно легку перемогу" в Україні у разі обрання Дональда Трампа президентом США. Водночас країна-агресорка готова зазнавати чи не найбільших втрат у бойових діях проти солдатів ЗСУ.

Про це мовиться у матеріалі The Wall Street Journal. Окрім того, Росія також готова витрачати великі гроші на продовження воєнної кампанії проти України.

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Чому Росія розраховує на перемогу Трампа у виборах

Джон Нагл, підполковник американської армії у відставці, який зараз є професором бойових дій у Військовому коледжі армії США зазначив, що Україна продовжує завдавати Росії втрат, які були б неприпустимими в будь-якій країні, яка не є абсолютною автократією.

Водночас він наголосив, що враховуючи обіцянку Трампа розв'язати конфлікт, "надія Путіна на відносно легку перемогу залежить від перемоги Трампа". До того часу, сказав він, Росія готова зазнавати втрат, які "не мають жодного оперативного чи стратегічного сенсу".

Окрім того, журналісти зазначають, що Росія планує збільшити військові витрати на чверть наступного року, щоб все більше показувати світові свою можливість до довгострокової війни проти України

Автори матеріалу також написали, що у Києві тривожно ставляться до того, що колишній президент США Дональд Трамп заявляв, що в разі перемоги на президентських виборах у листопаді він прагнутиме швидкої мирної угоди з президентом Росії Владіміром Путіним. Останній ясно дав зрозуміти, що хоче капітуляції України.

Водночас український військовий та аеророзвідник Олександр Солонько, який воює на Східному фронті, сказав, що будь-яка мирна угода, крім тієї, яка може бути досягнута шляхом перемоги над росіянами на полі бою, лише ненадовго заморозить конфлікт, дозволяючи ворогу переозброїтися.

Вони (росіяни – 24 Канал) нападуть знову, і так буде продовжуватися, поки наша країна не зникне з карти світу,

– сказав він.

У WSJ також розповіли про труднощі, яких зазнає Україна до кінця третього року повномасштабного російського вторгнення, особливо перед потенційно "похмурою" зимою.

З усім тим, країна-агресор теж постає перед труднощами. Сили Москви не досягли значного прориву, попри величезні зусилля.

Окрім того, журналісти, з посиланням на дані соцопитувань, також пишуть про поступове збільшення числа тих українців, які готові до переговорів. Однак у виданні зазначають, що це не означає, що українці готові до поступок країні-агресорці.