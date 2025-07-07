"Шахед" на 65% складаєтсья з китайської електроніки, – ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України зафіксувало зростаюче використання китайських комплектуючих у російських ударних безпілотниках. Їх частка доходить до 60-65%.

На другомі місці – американські комплектуючі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Донбас Реалії (Радіо Свобода).

Дивіться також Конкурент "Лютого": завод у Підмосков'ї атакував новий дрон FP-1, – Defence Express

У "Шахедах" зросла частка китайських комплектуючих

Зокрема, у дронах "Герань-2" (одна з версій "Шахед"), які були виявлені в травні цього року, частка китайських електронних деталей досягла 60 – 65%. Вперше ці компоненти витіснили американські за кількістю на друге місце, а третє посідають вироби зі Швейцарії.

Окрім того, на ударних БПЛА російського виробництва здійснюється заміна завадозахищених антен супутникової навігаційної системи на більш стійкі до засобів РЕБ та з більшою кількістю антенних елементів. Замість чотирьох та восьми фіксується встановлення 12 і 16 елементів.

Представник ГУР також зазначив, що в нових моделях БПЛА з’явилися 3G-модеми, які автоматично передають геолокаційні дані та телеметрію через Telegram-боти. Це дозволяє російським силам аналізувати ефективність української ППО та засобів РЕБ.

Збільшується також арсенал бойових частин. Зафіксовано застосування БПЛА із системою скидання касетних боєприпасів уповільненої дії. Вага бойової частини таких апаратів, як російського, так і іранського виробництва, іноді досягає 90 кілограмів.

Окремо повідомляється про вдосконалення дронів у плані вологозахисту – з метою підвищення ефективності в складних погодних умовах. Також ведуться випробування модифікованої версії "Герань-3" із реактивним двигуном.