Росія все частіше використовує нерегулярні війська у наступальних операціях, – розвідка Британії

Російська армія усіма способами намагається досягнути успіху в наступальних операціях проти України. Для цього окупанти використовують так звані нерегулярні війська.

У розвідці Великої Британії зазначили, що Москва використовує непідготовлені та ненавчені війська дедалі активніше у війні проти України.

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Росія використовує нерегулярні війська у наступах

У британській розвідці наголосили, що нерегулярні формування – це війська, які не входять до складу збройних сил, поліції чи інших органів внутрішньої безпеки Росії. Одним із прикладів є Добровольчий корпус, створений у 2023 році й що складається з понад 20 000 резервістів, найманців та колишніх ув'язнених.

Нерегулярні формування Росії – це в основному легкі піхотні частини, що не мають артилерійської та авіаційної підтримки, що робить їх більш уразливими, ніж регулярні частини,

– додають експерти.

Як наслідок, за останні дев'ять місяців ці формування зазнали пропорційно вищих втрат порівняно з російськими регулярними частинами.

Ворог відправляє непідготовлені війська у штурм

Заступник командира 3 окремої штурмової бригади ЗСУ Родіон Кудряшов розповів в етері телемаратону, хто з росіян воює у Харківській області. Військовий зазначив, що з всіх даних, які наявні, в тому числі після опитувань військовополонених зі сторони ворога, всі ці люди, це здебільшого ті, хто не менше ніж 2 тижні, не більше ніж 6 тижнів прийшов після базового військового вишколу на території Росії одразу на фронт.

Їх певним чином промивають, їм не розказують всю реальну ситуацію, яка на передньому краю, їм не розказують те, як завдають уражень Збройні сили України та 3 окрема штурмова бригада. І в прямому сенсі вони (росіяни – 24 Канал) йдуть на забій,

– сказав Кудряшов.

Як пояснив заступник командира 3 окремої штурмової бригади, противник розуміє, що він перебуває на території України, реалізує терористичні атаки, що він захоплює нашу землю. Але все ж таки росіяни натовпами в форматі штурмових відділень, рот, намагаються штурмувати передній край. Така картинка є по всій ділянці фронту в Харківській області.