Росія стверджує, що НАТО нібито має намір запровадити свої війська до України. Також російська влада вважає, що США "готуються до конфлікту в Азії", формуючи нові системи безпеки.

Про це заявив заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін у широкій промові на щорічному форумі Сяншань. Натомість в НАТО заявляли, що не планують надсилати війська в Україну.

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Росіяни звинуватили НАТО у планах взяти участь у війні

Росія та Китай підтримують створення справедливого, багатополярного світового порядку, заснованого на рівності та взаємній повазі. Щоб створити умови для примусу Росії до переговорів за формулами Києва, країни НАТО планують ввести війська в Україну. Це небезпечна гра, яка може призвести до прямого конфлікту ядерних держав,

– заявив Фомін.

Члени НАТО неодноразово підкреслювали, що не мають намірів відправляти свої війська в Україну. У той же час на форумі міністр оборони Китаю Донг Цзюнь зазначив, що Китай зміцнюватиме свої військові зв'язки з сусідніми країнами, включаючи держави, що розвиваються.

"Великі країни повинні взяти на себе провідну роль у захисті глобальної безпеки, відмовитися від принципу нульової суми та утриматися від залякування малих і слабких", – сказав Донг у завуальованій критиці Сполучених Штатів, яких прямо не назвав.

Зауваження Донга прозвучали на тлі покращення контактів між арміями США та Китаю, незважаючи на напруження навколо Південно-Китайського моря, Тайваню та стурбованість Вашингтона щодо близьких відносин Пекіна з Росією в умовах її вторгнення в Україну.

Він сказав, що для вирішення регіональної напруженості країни регіону повинні "шукати сили через єдність і покладатися на себе заради власного миру".

Нагадаємо, що країни Альянсу окреслили "червоні лінії", у разі порушення яких Росією вони будуть готові втрутитися в збройний конфлікт між Києвом і Москвою. У ЗМІ пояснили, про що йдеться.