З квітня по всій Росії окупанти масово знімають зі зберігання техніку, – Міноборони

Окупанти відчувають втрати не лише у живій силі, а й в техніці. Для цього вони вивозять озброєння навіть із Сахаліну.

Про це на брифінгу сказав речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає 24 канал. Він зазначив, що протягом останніх трьох діб ворог суттєво наростив інтенсивність ракетних ударів по території України й потребує нового озброєння.

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"І для поповнення поточних втрат у техніці росіяни знімають зі зберігання необхідні зразки озброєння і військової техніки. Як стало відомо Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, починаючи з квітня цього року це відбувається по всій території Росії", – зазначив Мотузяник.

Він додав, що озброєння знімають зі зберігання, відновлюють і готують до відправки до районів оперативного призначення навіть з Калінінградської області й острова Сахалін.

Застосовують високоточну зброю

Речник розповів, що Кремль продовжує утримувати на білоруській території ракетно-зенітні підрозділи, а також літаки оперативно-тактичної авіації. Їх залучають для ударів по цивільних об'єктах.

Аби знищити найважливіші військові та цивільні об'єкти, позбавити Україну стратегічних запасів, а також зірвати плани з постачання військової техніки від іноземних партнерів, Росія продовжує застосовувати високоточну зброю засобів ураження наземного, повітряного та морського базування,

– повідомив Мотузяник.

Що відбувається на окупованих територіях

Крім ситуації з озброєнням, Мотузяник розповів про соціально-економічну ситуацію на тимчасово окупованій Росією території України. Вона продовжує погіршуватися. Розвідка повідомляє, що в Маріуполі й в більшості захоплених російськими загарбниками територій, практично всі запаси їжі, а також речей першої потреби, вичерпано. Нового постачання з Росії не відбувається.

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За словами речника, у порівнянні з початком червня, є значне зростання цін на основні групи товарів та зменшення обсягів так званої гуманітарної допомоги. До того ж Росія активізує заходи, що спрямовані на русифікацію захоплених територій.

"Особливу увагу приділяють виведенню з обігу української гривні й збільшення обсягів рублів, а також нав'язуванні місцевим російських практик діяльності у всіх сферах життя", – сказав Мотузяник.

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