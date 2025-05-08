Росіяни мають проблеми з виготовленням ракет, бо дуже залежні від деталей із Заходу

Росія не може обійтися без компонентів із Заходу. Окупанти досі не змогли повністю відмовитися від використання мікросхем/деталей зі США, Японії тощо. А тому знищують ідентифікаційні маркування на цих деталях.

Про це йдеться у матеріалі 24 Каналу "Промисловість терору: скільки ракет Х-101 планує виробити Росія у 2025 році․ Розслідування".

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Без іноземних деталей російські ракети не полетять

Росія змогла створити модулі для КАБів завдяки Китаю. Але з ракетами все складніше.

"Виготовлення модулів для перетворення звичайної бомби на планерувальну є значно менш складним процесом, ніж виробництво ракет. Крилаті ракети середньої дальності, які Москва запускає по Україні за допомогою тактичної та стратегічної авіації, є певною мірою штучним товаром, що потребує великої кількості технологічно складних компонентів", – ідеться у статті.

До 2022 року "імпортозаміщення" багато в чому було фікцією. Бо виробники ВПК залишалися вкрай залежними від постачань електронної компоненти із Заходу.

Після 24 лютого 2022 року купувати у західних компаній товари подвійного призначення стало набагато складніше. Тоді це сильно вдарило по ракетобудуванню. Але ворог вибудував багато схем обходу санкцій.

Для збільшення кількості вироблених ракет росіянам довелося переводити свої заводи на роботу у три зміни, шукати велику кількість нових постачальників та замінювати ті деталі іноземного виробництва, які тільки вони могли виробити самостійно. На прикладі Х-101, яка є найбільш масовою та дошкульною крилатою ракетою для наших Повітряних сил, можна із впевненістю стверджувати, що Москва певною мірою досягла у цьому успіхів.

Утім, потреби росіян зросли у геометричній прогресії. А кількість деталей, використаних для випуску цих боєприпасів та виготовлених у країнах Заходу, за останні роки значно зменшилася.