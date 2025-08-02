Російські війська не можуть утримати позиції в Кам’янському на Запоріжжі. Підрозділи Сил оборони України продовжують контролювати частину населеного пункту.

Росіяни намагаються остаточно витіснити українські війська із Кам'янського, але без успіху. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Сил оборони Півдня України Владислава Волошина в ефірі телеканалу "Ми – Україна".

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Яка ситуація наразі у Кам'янському?

Ворог не може закріпитися в Кам'янському, адже він знищив наші позиції, щоб нам не було де триматись. Тому і йому немає там де утриматись. Він тільки туди заходить, просочується, а ми намагаємося знищити всі ці групи, які просочуються в цей населений пункт,

– пояснив Волошин.

Нині підрозділи ЗСУ утримують північну та північно-східну околиці населеного пункту.

Попри нещодавнє оновлення мапи DeepState, де Кам’янське було помічене як окуповане, українські військові оперативно спростували цю інформацію. Росіяни не закріпилися у Кам'янському.

Нагадаємо, офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук зазначає, що ворог хоче на кінець осені зайти принаймні в 10 населених пунктів для того, "аби не бути жертвою у так званих кіл-зонах". У них росіян легко знищують українські дрони.