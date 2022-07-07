Окупанти втратили практично всі великі склади боєприпасів, – Пономаренко

Секретар РНБО України Олексій Данилов зазначив, що проти російських окупантів ЗСУ використовують вже 9 комплексів HIMARS.

Військовий кореспондент The Kyiv Independent Ілля Пономаренко поділився, що був досить скептично налаштованим щодо ефективності такої невеликої кількості HIMARS. Про це він розповів в ефірі 24 каналу.

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Він переживав, що такі символічні поставки не матимуть серйозного ефекту. Проте в результаті навіть ця кількість допомогла нашим захисникам.

Я підрахував, що тільки за останні 4 тижні – з середини червня – росіяни втратили приблизно 20 складів великих і малих складів боєприпасів,

– повідомив Ілля Пономаренко.

"Кілька на Донбасі та ще частина в Херсонській області. Ми практичного кожного дня бачимо російські склади, які підриваються на Донбасі. Це величезна кампанія, яку почала Україна", – зазначив військовий кореспондент.

Він зазначив, що не в останню чергу це стало можливим завдяки HIMARS, які бʼють дуже точно та ефективно.

"Зараз ми вже можемо константувати, що росіяни втратили практично всі великі склади боєприпасів. Це вже дуже сильно підриває російську логістику, дуже сильно ускладнює підвіз боєприпасів. Так, в самій росії кількість боєприпасів просто безкінечна, але логістика вкрай ускладнюється", – пояснив Ілля Пономаренко.

За його словами, у дуже багатьох російських підрозділах давно є "снарядний голод". Тобто, це вже працює.

Крім того, він додав, що зрозумів тактику західних політиків. Спочатку вони дають невелику кількість якоїсь зброї, щоб подивитися, чи українці справляються та наскільки добре. Тільки після того вирішують, чи потрібно збільшувати поставки.

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