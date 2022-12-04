"Як я могла виносити таке г*вно": росіянка запроторить в армію 16-річного сина, який проти війни
Джерело:OSINT Бджоли
Схоже, що російська пропаганда "промиває мізки" не усім росіянам. Зокрема, мешканка міста Златоуст Челябінської області незадоволена своїм сином, через те, що він проти війни в Україні.
Росіянка Катерина Качева опублікувала у соцмережі пост, де вона ображає свого 16-річного сина. Жінка каже, що хлопець ненавидить окупантів та займає антиросійську позицію.
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Росіянка хоче відіслати сина в армію
У своєму пості Качева запевняє, що її сину байдуже на сім'ю. Ба більше, росіянка зазначає, що хлопець не поважає свого двоюрідного брата, який зараз воює проти України.
Як я могла виносити таке г*вно. Адже ріс гарний пацан,
– пише жінка.
Вона запевнила своїх підписників, що посприяє тому, аби сина забрали в російську армію. За її словами, там йому точно "вставлять мізки на місце".
Росіянка хоче запроторити сина в армію / Фото OSINT Бджоли
Качева розповіла, що не може більше терпіти свого сина і щодня плаче, через те, що він не підтримує Путіна.
Які проблеми чекають на росіян в Україні
- Росіяни почали не на жарт панікувати. Усе більше мешканців країни-агресорки виступають за переговори з Україною. До цього схиляються уже 55% мешканців Росії. Тим часом 25% продовжують підтримувати війну.
- Російські окупанти не мають достатнього забезпечення. Зокрема, у них є проблеми із зимовою формою та спорядженням.
- Російське військо продовжує стикатися з серйозними проблемами на фронті. Воно не лише страждає від поганого забезпечення, серед окупантів шириться дезертирство.
- Росія кидає мобілізованих для захоплення Білогорівки, а також на напрямок Сватове – Кремінна. Крім того, російські командири гребують життями своїх солдатів під Бахмутом, який Росії ніяк не вдається захопити.