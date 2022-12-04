"Як я могла виносити таке г*вно": росіянка запроторить в армію 16-річного сина, який проти війни

Схоже, що російська пропаганда "промиває мізки" не усім росіянам. Зокрема, мешканка міста Златоуст Челябінської області незадоволена своїм сином, через те, що він проти війни в Україні.

Росіянка Катерина Качева опублікувала у соцмережі пост, де вона ображає свого 16-річного сина. Жінка каже, що хлопець ненавидить окупантів та займає антиросійську позицію.

Варте уваги Путін не очікував такого провалу в Україні та може звузити свої цілі, – розвідка США

Росіянка хоче відіслати сина в армію

У своєму пості Качева запевняє, що її сину байдуже на сім'ю. Ба більше, росіянка зазначає, що хлопець не поважає свого двоюрідного брата, який зараз воює проти України.

Як я могла виносити таке г*вно. Адже ріс гарний пацан,

– пише жінка.

Вона запевнила своїх підписників, що посприяє тому, аби сина забрали в російську армію. За її словами, там йому точно "вставлять мізки на місце".

Росіянка хоче запроторити сина в армію / Фото OSINT Бджоли

Качева розповіла, що не може більше терпіти свого сина і щодня плаче, через те, що він не підтримує Путіна.

Які проблеми чекають на росіян в Україні