Як змінилася лінія фронту в Україні та Росії за 21 листопада: огляд бойових дій та карти ISW

Перебіг бойових дій в Україні 21 листопада описав Інститут вивчення війни у своєму новому звіті. У документі міститься огляд поточної ситуації та карти різних ділянок фронту.

Що зауважили американські аналітики впродовж 21 листопада, переказує 24 Канал із посиланням на ISW. Зокрема, головні висновки щодо просування російських та українських військ.

Дивіться також Ціллю Storm Shadow на Курщині був оперштаб військ Росії, – ISW

Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від ISW від 22 листопада

Російські війська незначно просунулися в Курській області. Геолокаційні кадри показують, що це сталося на захід від Спального, на південний схід від Суджі .

. Російські війська 20 і 21 листопада продовжували наступальні операції на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська і Стариці, але не зробили жодного підтвердженого просування.

і Стариці, але не зробили жодного підтвердженого просування. Росіяни просунулися на північний захід від Кремінної . Геолокаційні кадри показують, що це сталося в центрі Тернів, на північний захід від Кремінної.

. Геолокаційні кадри показують, що це сталося в центрі Тернів, на північний захід від Кремінної. Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про бої на Сіверському напрямку. Але російські війська просунулися на південний схід від Часового Яру і продовжили наступальні дії. Геолокаційні кадри свідчать, що російські частини просунулися через ділянку каналу Сіверський Донець – Донбас на захід від Кліщіївки.

Карти бойових дій на фронтах війни в Україні за 21 листопада / Ілюстрації ISW

Також російські війська продовжували наступальні дії та підтвердили просування в районі Торецька, зокрема в центрі міста. На Покровському напрямку вони атакували, але не просунулися. Але просунулися на південний схід від Курахового . Геолокаційні кадри показують, що російські війська, ймовірно, захопили Дальнє.

. Геолокаційні кадри показують, що російські війська, ймовірно, захопили Дальнє. Українські війська просунулися на північ від Вугледара. Геолокаційні кадри показують, що це сталося в полях на північ від Богоявленки . Але російські сили просунулися на північ від Антонівки. І, ймовірно, на північний схід від Великої Новосілки.

. Але російські сили просунулися на північ від Антонівки. І, ймовірно, на північний схід від Великої Новосілки. 21 листопада в Росії заявили, що просунулися в північні околиці Дорожнянки на південь від Гуляйполя , але ISW не знайшов підтвердження.

, але ISW не знайшов підтвердження. Також російські війська продовжували наступ у Запорізькій області біля Роботиного, Оріхова, Малої Токмачки, Новоданилівки та П’ятихаток, але не просунулися. У Херсонській області лінія фронту не змінювалася.

Інститут вивчення війни зауважив, що російські війська незначно просунулися в Курській області на південний схід від Суджі, також на північний захід від Кремінної, на південний схід від Часового Яру, у Торецьку, на південний схід від Курахового, на північний схід від Вугледара та, ймовірно, на північний схід від Великої Новосілки. А українські війська просунулися на північ від Вугледара.